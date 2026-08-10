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Gianluca Minchiotti

Traducido por

¡Vlahovic ha pedido 25 millones de euros en comisiones por la firma!

D. Vlahovic
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El serbio sigue sin equipo: el Besiktas va en serio, pero las exigencias del entorno del ex de la Juventus son altas

La etapa de Dusan Vlahovic en la Juventus ha llegado a su fin, pero para el delantero serbio el mercado aún no le ha llevado a un nuevo destino. El ariete sigue, de hecho, buscando equipo y, por el momento, el Besiktas sería el único club que ha mostrado un interés concreto, con contactos cada vez más intensos.


Según informa La Stampa, lo que complica la situación serían sobre todo las exigencias económicas del entorno del jugador. Los agentes de Vlahovic pedirían de hecho 15 millones de euros en comisiones para cerrar la operación, una cifra que habría frenado a varios posibles compradores.


  • El caso más significativo sería el del Al Ahli, al que se le habría presentado una exigencia aún más elevada: según La Stampa, nada menos que 25 millones de euros en comisiones, además del salario destinado al delantero centro. Cifras que, hasta ahora, han llevado a los clubes interesados a dar un paso atrás.


    Vlahovic sigue, por tanto, a la espera de un giro. Su perfil sigue atrayendo atención, pero las condiciones económicas de la operación representan en este momento el principal obstáculo en la búsqueda de un nuevo equipo. El Besiktas sigue al acecho, mientras que los demás pretendientes parecen haber enfriado la vía precisamente ante las exigencias del entorno.


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