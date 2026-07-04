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«Vivo el momento», respondió Marcus Rashford, delantero del Manchester United y de Inglaterra, al ser consultado sobre su situación en el mercado de fichajes
La postura de Rashford ante los rumores sobre su traspaso
Rashford insiste en que las especulaciones sobre su futuro en el United no le distraerán de sus obligaciones con la selección inglesa. El delantero pasó la última temporada cedido en el Barcelona, donde recuperó su mejor forma en La Liga, pero el club catalán decidió finalmente no ejercer la opción de compra definitiva de 26 millones de libras incluida en el acuerdo.
En declaraciones al Daily Mail, antes de los octavos de final contra México, el jugador lo confirmó: «Vivo el momento. Fui claro antes del Mundial: si no se resolvía entonces, lo haré después. Ahora solo me centro en la selección».
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Incertidumbre en Old Trafford
Aunque el jugador se centra en la Eurocopa, su futuro en el United sigue sin aclararse. El club escuchará ofertas este verano, pero descarta una nueva cesión al Barcelona. Su contrato vence en 2028, lo que da margen al club en las negociaciones.
A pesar de los rumores, el delantero asegura que toda su concentración está en el torneo y añadió: «Al mismo tiempo, estamos luchando por algo. No tengo energía para dedicarla a otras cosas». Si no se cierra un acuerdo mientras está fuera, regresará a Carrington para la pretemporada tres semanas después de que concluya el torneo de Inglaterra.
Afrontar el reto de México
El primer obstáculo para Rashford y el equipo de Thomas Tuchel es un difícil encuentro en el histórico Estadio Azteca. Jugar contra la selección anfitriona en Ciudad de México plantea retos únicos, como un ambiente hostil y un cambio significativo en las condiciones. Sin embargo, Rashford no parece inmutarse ante la perspectiva de jugar a 7.200 pies sobre el nivel del mar.
«Es un estadio fantástico», comentó el canterano del United antes de que el equipo abandonara su base en Kansas City. «Es evidente que a ellos les ha ido bien allí en el pasado, aunque eso no tiene importancia [para nosotros]. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y tenemos que intentar controlar el partido y desplegar nuestro juego. Es tan sencillo como esto: sea lo que sea lo que se nos presente, intentaremos afrontarlo y seguir avanzando».
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Cómo gestionar el factor de la altitud
Inglaterra se ha preparado tácticamente para el efecto de la altitud en el balón. Rashford confía en la calidad técnica del equipo para aprovecharla en los disparos lejanos y en la experiencia de la plantilla para gestionar un partido de eliminatoria en este clima.
«Si se nos presenta la oportunidad, sabemos que tenemos que poner a prueba al portero», explicó Rashford. «La altitud, obviamente, es un factor, pero no nos preocupa. Somos jugadores con experiencia. Hay que gestionar el partido y hacer lo necesario para ganar. Hay muchas variables, pero eso no significa gran cosa».
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