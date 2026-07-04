Rashford insiste en que las especulaciones sobre su futuro en el United no le distraerán de sus obligaciones con la selección inglesa. El delantero pasó la última temporada cedido en el Barcelona, donde recuperó su mejor forma en La Liga, pero el club catalán decidió finalmente no ejercer la opción de compra definitiva de 26 millones de libras incluida en el acuerdo.

En declaraciones al Daily Mail, antes de los octavos de final contra México, el jugador lo confirmó: «Vivo el momento. Fui claro antes del Mundial: si no se resolvía entonces, lo haré después. Ahora solo me centro en la selección».



