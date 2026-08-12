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Viviano elogia a Paratici: «Pellegrino recuerda a Luca Toni»

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M. Pellegrino

El ex portero habla de las últimas operaciones de mercado de la Fiorentina

El ex portero Emiliano Viviano, que habló en FirenzeViola, dedicó palabras de elogio a Fabio Paratici, director deportivo de la Fiorentina: "Reto a cualquiera a decir que al inicio del mercado esperaba que la Fiorentina lograra vender a Piccoli por 18 millones".


  • «Una gran operación que confirma el hecho de que un buen director deportivo es el que sabe vender bien, porque comprar es fácil si tienes disponibilidad económica», añade Viviano. «También me gusta mucho el fichaje de Pellegrino, el año pasado demostró que no es el clásico ‘armario’, sino alguien que sabe jugar bien con el resto del equipo, hizo mucho trabajo de apoyo y muchas aperturas para sus compañeros».


    El delantero que llega del Parma cuenta con la aprobación total de Viviano: «No es muy técnico, pero es el delantero que marca bonitos goles en el área, de lejos puede recordar a Luca Toni».

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