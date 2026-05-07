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Vivianne Miedema comparte una noticia desgarradora tras el título del Manchester City: su madre lucha por su vida en la UCI
Miedema comparte una emotiva actualización sobre la crisis familiar
Miedema explicó su ausencia en la celebración del título del City: se quedó con su familia tras la hospitalización crítica de su madre.
La delantera explicó en redes que su madre sufrió graves complicaciones por la quimioterapia contra el cáncer y lleva semanas en cuidados intensivos. El City se proclamó campeón el miércoles tras el empate 1-1 del Arsenal ante el Brighton, pero Miedema ya había dejado Manchester a principios de abril para estar con su familia.
Miedema relata la lucha de su madre por recuperarse.
En un mensaje a sus seguidores, Miedema explicó la difícil situación que su familia atraviesa desde hace 2,5 semanas.
«Una pequeña actualización por nuestra parte. Las últimas dos semanas y media han sido muy difíciles para nosotros como familia. Mi madre sufrió graves complicaciones tras su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y lleva desde entonces en la UCI», escribió en Instagram.
«Ha estado luchando por su vida y, por algún milagro, sigue aquí. Ahora avanza con fuerza en la recuperación, aunque aún le quedan muchos obstáculos. Muchísimas gracias a todos por el cariño, el apoyo y los mensajes».
El triunfo en el campeonato, ensombrecido por las dificultades personales
El título del City se confirmó fuera del campo: el empate del Arsenal les dio el campeonato. Plantel y cuerpo técnico se reunieron en la ciudad deportiva para celebrar, pero se notó la ausencia de Miedema. La delantera ya se había retirado de la concentración de la selección holandesa por una emergencia familiar. Sus compañeras, incluida su compatriota Kerstin Casparij, le han mostrado su apoyo.
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Persiste la incertidumbre sobre la rentabilidad a medida que avanza la recuperación
Miedema aún no sabe cuándo volverá a jugar con el City. Por ahora, su prioridad es ayudar a su madre en su larga y compleja recuperación. Cerró su mensaje con una nota que mezcla el logro del equipo y su esperanza personal: «P. D.: Estoy deseando decirle a mamá que somos campeonas».