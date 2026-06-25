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¡Viva Palestra, viva el Atalanta y viva el Chelsea! Esta historia del mercado de fichajes debe ser una lección para el fútbol italiano

M. Palestra
FEATURES
Opinion
Atalanta
Inter Milán

Que nuestros mejores talentos triunfen en la liga más prestigiosa del mundo es motivo de orgullo.

Marco Palestra es solo el último. Antes le tocó a Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode y Destiny Udogie, entre otros. También recordamos a Marco Verratti, que en 2012 fichó por el París Saint-Germain directamente desde el Pescara sin pasar por la Serie A.


Es hora de ser realistas y menos chovinistas: llevamos tiempo como liga de segundo plano. Que nuestros talentos busquen dinero y mejores perspectivas en ligas como la Premier no debe molestarnos, sobre todo cuando se nos critica por no exportar suficientes jugadores de alto nivel. Debemos dejar atrás la retórica negativa, mezcla de envidia y arrogancia, que no resuelve los problemas estructurales que nos alejan de nuestros competidores europeos.

  • ¿QUÉ CULPA TIENE EL GIMNASIO?

    Marco Palestra ha hecho bien en aceptar la millonaria oferta del Chelsea pese al interés del Inter: Allí ganará mucho más de lo que habría percibido en Italia. Quienes hoy lo critican tras haberlo idolatrado cuando parecía fichar por el Intery le atribuyen dificultades para adaptarse e imponerse como titular muestran una gran incoherencia.Además, son miopes al no ver que, mientras aquí seguimos anclados en los mismos problemas, en el extranjero se avanza, se mejora y se construye una estructura que atrae a todos los profesionales, incluidos entrenadores, directivos y futbolistas.


    Todos los detalles de la ofensiva del Chelsea y la reacción del Inter.

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  • CÍRCULO VIRTUOSO

    En los últimos años ha crecido el número de jugadores italianos que atraen a la Premier, la liga más competitiva del mundo. Esto nos alegra y confirma que, en talento joven, no estamos tan mal. Quizá debiéramos preguntarnos cómo fomentar el círculo virtuoso que algunos clubes de la Serie A ya aplican desde hace años. Unos lo hacen potenciando la cantera —Atalanta, Empoli, Roma y Fiorentina son buenos ejemplos—; otros, creando equipos filiales —Atalanta, Juventus y, en parte, Milan, destacan aquí—.

  • EJEMPLO: ATALANTA

    El verdadero paso adelante sería convertir un proceso básicamente económico —basta recordar los beneficios obtenidos con los jugadores de la Juventus Next Gen— en uno que parta de aspectos técnicos y futbolísticos. El Atalanta, antes con más necesidades y ahora consolidado en Europa gracias a la gestión de Gasperini, ya mostró el camino. Trabaja de maravilla en Zingonia con sus jóvenes, fichados en la zona, y lanza a los mejores a la Serie A sin miedo. Después recoge los frutos, tanto económicos como técnicos.

  • DE DONNARUMMA A YILDIZ: EL CASO DEL INTER

    En los últimos años, por la crisis económica y la dificultad para fichar extranjeros, más equipos recurren a jugadores de la cantera. El Milan ha apostado por Donnarumma, Calabria, Gabbia, Locatelli, Cutrone, Liberali, Bartesaghi y Camarda; la Juventus ha fichado a Savona, Huijsen, Soulé y Yildiz; el Inter cuenta con Dimarco, ha lanzado a Pio Esposito y ha recuperado a Stankovic (además de invertir millones en talentos locales como Bastoni y Barella, y de intentar fichar a Leoni y Palestra). La Roma, por su parte, sigue siendo un ejemplo: muchos jóvenes han debutado con el primer equipo (el último, Pisilli), y algunos se han vuelto profesionales pese a no quedarse en el club giallorosso.

  • NUNCA MÁS CASOS COMO EL DE INACIO O EL DE REGGIANI

    Se ha entendido parte del mensaje, pero no basta; hay que hacer más. Por ejemplo, reduciendo los plazos para que los jóvenes de 16 o 17 años debuten en el fútbol de alto nivel, algo que en otros paísesocurre con más facilidad. Esto incentivarían a los clubesa retener a sus canteranos —pese a las normativas europeas y de la FIFA que ya protegen a los equipos de los fichajes de sus propios jóvenes de las categorías inferiores (Inacio, Reggiani, Natali, por citar solo algunos casos recientes), muchos jugadores prometedores prefieren iniciar su carrera en el extranjero en vez de crecer en Italia y permitir que sus equipos de origen obtengan mayores beneficios en una futura cesión.

  • ESPERANZA PARA EL FUTURO

    No hay que lamentar la marcha de un Palestra de la Serie A, sino aplaudir la gestión del Atalanta, que potenció el talento de un jugador pese a usarlo poco y volvió a obtener una plusvalía bajo Percassi. Mejor reconocer la realidad de nuestro fútbol y adoptar medidas que refuercen la competitividad, invirtiendo de verdad en nuestros jóvenes talentos, también para la selección nacional.