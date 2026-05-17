En la segunda parte, cuando el Forest perdía, Cunha marcó el 2-1 para el United en Old Trafford.

El VAR, Peter Bankes, revisó una posible mano de Mbeumo en la jugada anterior, pero el árbitro Michael Salisbury confirmó el gol.

El Centro de Partidos dela Premier League explicó: «Tras revisar el VAR, el árbitro confirmó el gol, pues la mano de Mbeumo fue accidental».











