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Vitinha responde a las acusaciones de «blanqueamiento» mientras el PSG supera por la mínima a un resistente Marsella en Le Classique
Victoria muy trabajada en Le Classique
El PSG logró una ajustada victoria por 2-1 sobre su eterno rival, el Marsella, para cerrar la quinta jornada de la Ligue 1. Pese a soportar un inicio muy complicado en su campaña nacional, el conjunto local ofreció una actuación llena de carácter el domingo.
El resultado deja a los gigantes parisinos con los tres puntos, pero la naturaleza del encuentro ha generado mucha conversación. Lo ajustado del marcador contrastó claramente con los pronósticos dominantes previos al partido.
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Vitinha defiende la escasa ventaja
Tras el pitido final, Vitinha no tardó en atender a los medios en la zona mixta. El jugador de 26 años rechazó por completo la idea de que su equipo hubiera rendido por debajo de lo esperado por no lograr una victoria con un margen más amplio.
«Dices que todo el mundo esperaba una goleada, pero nosotros no, te lo aseguro», insistió el creador portugués, en declaraciones recogidas por MaxiFoot. «Siempre es difícil jugar aquí».
La superioridad mereció los tres puntos
A pesar de la escasa ventaja al pitido final, el equipo visitante controló grandes tramos del partido. Vitinha quiso señalar que el PSG había hecho lo suficiente como para dejar el partido sentenciado mucho antes.
«El Marsella tiene un buen equipo y lo ha demostrado hoy», señaló. «Creo que hicimos lo necesario para tomar una ventaja de varios goles, pero al final ganamos 2-1. Tuvimos muchas ocasiones, así que el resultado ni siquiera admite debate. Esta victoria es totalmente merecida».
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Preparándose para compromisos internacionales
Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, Vitinha se prepara para representar a Portugal en la próxima Liga de Naciones de la UEFA. Portugal tiene previsto enfrentarse a Gales el 24 de septiembre, antes de medirse a Noruega el 27 de septiembre y el 4 de octubre. Entre los partidos contra Noruega, concretamente el 1 de octubre, Portugal se enfrentará a Dinamarca.
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