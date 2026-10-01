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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Víspera del Francia-Italia: Mancini ya ha decidido, nueve jugadores de Italia no viajan a París, incluido Romano. Inacio sigue fuera

Italia
Francia vs Italia
Francia
UEFA Nations League A
R. Mancini

El seleccionador ha dividido al grupo en dos partes: los que viajan a París y los que se quedan en Coverciano de cara al partido del lunes contra Turquía

En la víspera del partido de mañana en casa de Francia, en la tercera jornada de la Nations League, como ya ocurrió con motivo del desplazamiento a Turquía, el seleccionador Roberto Mancini ha dividido al grupo para gestionar de la mejor manera la preparación de cara al partido del lunes 5 de octubre con Turquía. Entre las notas más interesantes a destacar, están los regresos de Nicolò Barella y Daniel Maldini, ausentes en Turquía, y, entre quienes se quedan en Italia, los nombres de Alessandro Romano y Samuele Inacio.


Esta mañana, última sesión de entrenamiento en Coverciano para Italia, que por la tarde partirá rumbo a París para enfrentarse mañana por la noche (20:45, en directo por Rai 1 – arbitrará el español Gil Manzano) en el Stade de France de Saint-Denis a la anfitriona Francia en el tercer partido del grupo de la Nations League.


  • Los nueve que se quedan en Coverciano

    Como ya ocurrió con motivo del desplazamiento a Bursa, con el objetivo de gestionar de la mejor manera la preparación de cara al partido con Turquía, programado para el lunes 5 de octubre en Bolonia, el seleccionador Roberto Mancini ha decidido no someter a toda la plantilla al desplazamiento a Francia.


    Se organizará por tanto un programa de entrenamiento específico en Coverciano para nueve futbolistas: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano, que esta mañana no se entrenarán con el resto del grupo para someterse por la tarde a una sesión de trabajo con parte del cuerpo técnico y del área de rendimiento (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari y Luca Bossi).

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