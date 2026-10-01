En la víspera del partido de mañana en casa de Francia, en la tercera jornada de la Nations League, como ya ocurrió con motivo del desplazamiento a Turquía, el seleccionador Roberto Mancini ha dividido al grupo para gestionar de la mejor manera la preparación de cara al partido del lunes 5 de octubre con Turquía. Entre las notas más interesantes a destacar, están los regresos de Nicolò Barella y Daniel Maldini, ausentes en Turquía, y, entre quienes se quedan en Italia, los nombres de Alessandro Romano y Samuele Inacio.





Esta mañana, última sesión de entrenamiento en Coverciano para Italia, que por la tarde partirá rumbo a París para enfrentarse mañana por la noche (20:45, en directo por Rai 1 – arbitrará el español Gil Manzano) en el Stade de France de Saint-Denis a la anfitriona Francia en el tercer partido del grupo de la Nations League.



