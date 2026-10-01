Xavi tuvo que reactivar a sus jugadores, que dominaron la posesión con más del 70 por ciento del balón, y estos respondieron con fuerza en la segunda parte. Países Bajos encontró un salvavidas crucial en el minuto 59, cuando Joey Veerman puso un córner preciso. Van Dijk se elevó por encima de todos para rematar de cabeza con potencia y batir a Tzolakis. El conjunto visitante creyó haber empatado poco después, pero el remate a bocajarro de Denzel Dumfries fue anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR.