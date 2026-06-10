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Virgil van Dijk y Ronald Koeman se muestran optimistas de cara al partido contra Japón, pese al nerviosismo en la selección holandesa tras los preocupantes resultados en los amistosos contra Uzbekistán y Argelia
Preparándose para el gran escenario de Kansas City
La selección de los Países Bajos afina detalles para su debut en el Grupo F contra Japón el 14 de junio. Tras su primera sesión bajo el sol de Estados Unidos, Koeman reconoció en rueda de prensa que el partido será «interesante y difícil».
Desde su llegada en 2023, el técnico llevó al equipo al cuarto puesto en la Liga de Naciones y a las semifinales de la Euro 2024, donde perdieron con Inglaterra. Pero sus resultados más recientes han sido decepcionantes. La semana pasada cayeron 1-0 ante Argelia y, luego, vencieron 2-1 a Uzbekistán gracias a dos penaltis de Cody Gakpo, uno en el último minuto.
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Respeto por la disciplinada potencia asiática
Enfrentarse a Japón es un gran reto y Virgil van Dijk reconoce su calidad. «Japón es muy fuerte, juega con disciplina y tiene mucho nivel. Tenemos ganas de que llegue el partido», dijo el capitán.
Koeman compartió esta opinión y elogió a la potencia asiática: «Los hemos analizado y sabemos que son fuertes. Son muy físicos y el partido no será fácil. Creemos en nosotros. Respetamos a Japón, pero somos Holanda y ellos también nos respetarán. Será difícil, pero estamos llenos de confianza».
Pistas sobre la alineación y la misión del capitán
El entrenador no ha revelado la alineación titular. «Si a estas alturas aún no lo supiera, es que no habría hecho bien los deberes», bromeó.
Aún preocupa el portero Bart Verbruggen, quien sigue un entrenamiento individual. «Estamos tranquilos, es solo un hematoma. Vamos día a día», añadió.
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De cara a los retos de la fase de grupos
Tras una preparación irregular, las expectativas del público siguen siendo bajas. Sin embargo, la plantilla se centra en superar el Grupo F.
Van Dijk, ignorando los rumores, afirmó: «Solo me centro en lo que puedo controlar: este grupo y nuestra preparación. Simplemente intentamos hacerlo lo mejor posible».
Tras su debut ante Japón, Holanda se medirá a Suecia y cerrará la fase contra Túnez.