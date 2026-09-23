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Virgil van Dijk revela cómo el nuevo seleccionador Xavi salvó su carrera con Países Bajos tras el «sinsentido» del Mundial
La reunión de «diez segundos» que lo cambió todo
Van Dijk ha admitido que su futuro con la selección neerlandesa pendía de un hilo tras una dura campaña en el Mundial que le dejó cuestionándose su papel. El talismán del Liverpool sintió el peso del intenso escrutinio público y necesitó tiempo lejos del fútbol, junto a su familia, para asimilar la decepción. Sin embargo, el nombramiento de un nuevo cuerpo técnico le proporcionó la claridad que necesitaba. Van Dijk reveló que una reunión cara a cara con el nuevo seleccionador, Xavi, fue todo lo que hizo falta para convencerle de liderar a su país en el próximo ciclo.
«Necesitaba unas vacaciones con mi familia y luego una reunión importante con el seleccionador nacional. Después de diez segundos ya estaba claro que seguiría», declaró el defensa a los periodistas.
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Recuperar la confianza y el aprecio
Más que centrarse en la táctica o en la planificación a largo plazo, la conversación giró en torno al respeto y al reconocimiento fundamentales que el defensa de 33 años sentía que le faltaban desde fuera. Virgil van Dijk destacó la crucial tranquilidad que le transmitió su nuevo entrenador, quien le recordó cuál es su verdadera dimensión y reafirmó su importancia vital para la plantilla. Esta conversación restableció una necesaria sensación de confianza y alegría, y respondió a una necesidad de validación emocional que iba más allá de su ya demostrada forma física.
«¿Qué me dijo? Que soy Virgil van Dijk. Se trata de confianza, de reconocimiento, de lo importante que eres para el equipo. Físicamente no había ni hay ninguna duda, pero también quieres sentir reconocimiento y disfrute. Internamente no me faltó, pero externamente bastante a menudo. Y vosotros desempeñáis un papel bastante importante en eso», reveló Van Dijk.
Respondiendo a las críticas al Mundial
El veterano central no se mordió la lengua al abordar las consecuencias de la sorprendente eliminación de Países Bajos. La Oranje se despidió tras una tensa tanda de penaltis en los octavos de final contra Marruecos, una derrota que desató una ola de negatividad en su país. Van Dijk se mostró especialmente indignado por los relatos que sugerían que él era responsable de cambios tácticos que supuestamente perjudicaron el rendimiento del equipo.
«Simplemente fracasamos en el Mundial, esos son los hechos duros», dijo Van Dijk. «Eso no es por mí, nunca he sido yo quien propone eso. Fue un mal partido, pero casi lo sacamos adelante. Entonces no habría pasado nada. Pero ahora caímos eliminados demasiado pronto. Entonces te cae de todo encima».
Se mostró visiblemente irritado por las afirmaciones de que él y el exseleccionador Ronald Koeman habían «roto» el fútbol neerlandés. «Se están lanzando tonterías para hacer que yo quede todavía peor. Eso pasa con demasiada frecuencia. No tiene ningún sentido volver a ello ahora. Me dijeron que era culpa mía que jugáramos con cinco, que Ronald Koeman y yo destruimos el fútbol neerlandés», añadió.
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En busca de la cifra de los 100 goles
A pesar del ruido externo, Van Dijk sigue centrado en su longevidad al más alto nivel. Con 96 internacionalidades, se acerca rápidamente al centenar de partidos con su selección, un hito que lo sitúa entre la élite de la historia del fútbol neerlandés. Aunque la posibilidad de alcanzar las 100 internacionalidades es un logro importante, el defensa insistió en que las cifras no fueron el motivo principal de su decisión de continuar.
«Eso no influyó en mi experiencia», comentó cuando le preguntaron por ese hito. «Simplemente quería descansar, hablar con mis seres queridos, con el seleccionador. Pero cien internacionalidades no es algo que muchos jugadores consigan, soy consciente de ello», señaló.
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