Virgil van Dijk podría fichar sorpresivamente por el AC Milan de Ruben Amorim, pues Zlatan Ibrahimovic lo ve como el refuerzo ideal

El interés llega en un momento de transición para el Liverpool, que ya vio partir a Mohamed Salah y Andrew Robertson este verano. El Milán quiere aprovechar el cambio de guardia en Anfield, pero, tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid como agente libre, el club inglés probablemente se oponga a cualquier intento de fichar a Van Dijk.

RedBird analiza la viabilidad financiera de una oferta formal, sobre todo porque Van Dijk está en el último año de su contrato. El central ha disputado 374 partidos y marcado 36 goles con el club de la Premier, consolidándose como una de las figuras más dominantes del fútbol mundial en los últimos años.