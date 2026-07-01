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Virgil van Dijk podría fichar sorpresivamente por el AC Milan de Ruben Amorim, pues Zlatan Ibrahimovic lo ve como el refuerzo ideal
El Milán se fija en Van Dijk tras cerrar el fichaje de Ramos
Según «La Gazzetta dello Sport», el AC Milan busca un central tras fichar al delantero Ramos del PSG. Cardinale e Ibrahimovic lideran la operación.
Ibrahimović ha presionado para presentar una oferta por Van Dijk, visto como el líder ideal para iniciar una nueva era bajo Amorim y pelear por los máximos títulos en Europa.
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La reconstrucción del Liverpool supone una oportunidad para los grandes clubes italianos
El interés llega en un momento de transición para el Liverpool, que ya vio partir a Mohamed Salah y Andrew Robertson este verano. El Milán quiere aprovechar el cambio de guardia en Anfield, pero, tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid como agente libre, el club inglés probablemente se oponga a cualquier intento de fichar a Van Dijk.
RedBird analiza la viabilidad financiera de una oferta formal, sobre todo porque Van Dijk está en el último año de su contrato. El central ha disputado 374 partidos y marcado 36 goles con el club de la Premier, consolidándose como una de las figuras más dominantes del fútbol mundial en los últimos años.
La decepción del Mundial llega tras una increíble cosecha de trofeos
En su etapa en Inglaterra, Van Dijk ha ganado la Liga de Campeones, dos ligas, la FA Cup y el premio al Mejor Jugador de Europa de la UEFA.
Sin embargo, el defensa sufrió una frustrante campaña internacional cuando Holanda cayó en octavos del Mundial tras perder los penaltis contra Marruecos.
Si el fichaje se trunca, el Milan baraja a Gonçalo Inácio, del Sporting de Lisboa, por 40 millones. Además, el Liverpool ya ha aceptado la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid, así que podría resistirse a ceder a otro central.
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Se avecinan semanas decisivas para el Milan y Amorim.
Las próximas semanas serán cruciales: el Milan intentará convencer al Liverpool para negociar por su capitán. Con la Serie A a punto de empezar, se esperan movimientos decisivos mientras el equipo italiano define su defensa y sus objetivos bajo el nuevo entrenador, Amorim.