El ambiente en Merseyside estaba, como cabía esperar, cargado de tensión cuando el Liverpool recibió al Manchester City en Anfield para su primer enfrentamiento desde que el club mancuniano fue declarado culpable de infracciones financieras. Sin embargo, la celebración que se esperaba en casa se convirtió en una tarde amarga para el Liverpool, que cayó con claridad por 3-0 ante su afición.

A Van Dijk, fiel a su profesionalidad, le tocó hablar tanto de la decepcionante actuación como del asunto que nadie podía ignorar: los problemas legales del City. Ante los medios en la zona mixta, el capitán del Liverpool dejó claro que, aunque tiene mucho que decir al respecto, no comentará cada novedad de un escándalo que sigue su curso. «Lo único que puedo decir, porque el asunto sigue en curso, es que he disfrutado mucho de la rivalidad».

Añadió: «Pero eso es sobre el terreno de juego; lo que ha pasado fuera es una historia totalmente distinta. Como el asunto sigue en curso, no creo que sea buena idea hacer comentarios al respecto. Cuando se resuelva definitivamente, sin duda daré mi opinión, pero, por ahora, esperemos a ver qué pasa».



