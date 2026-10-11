Getty Images Sport
Traducido por
Virgil van Dijk envía un mensaje claro sobre el veredicto de culpabilidad contra el Manchester City, pero se niega a hacer comentarios tras la contundente derrota del Liverpool en Anfield
Van Dijk guarda silencio en medio de la frustración en Anfield
El ambiente en Merseyside estaba, como cabía esperar, cargado de tensión cuando el Liverpool recibió al Manchester City en Anfield para su primer enfrentamiento desde que el club mancuniano fue declarado culpable de infracciones financieras. Sin embargo, la celebración que se esperaba en casa se convirtió en una tarde amarga para el Liverpool, que cayó con claridad por 3-0 ante su afición.
A Van Dijk, fiel a su profesionalidad, le tocó hablar tanto de la decepcionante actuación como del asunto que nadie podía ignorar: los problemas legales del City. Ante los medios en la zona mixta, el capitán del Liverpool dejó claro que, aunque tiene mucho que decir al respecto, no comentará cada novedad de un escándalo que sigue su curso. «Lo único que puedo decir, porque el asunto sigue en curso, es que he disfrutado mucho de la rivalidad».
Añadió: «Pero eso es sobre el terreno de juego; lo que ha pasado fuera es una historia totalmente distinta. Como el asunto sigue en curso, no creo que sea buena idea hacer comentarios al respecto. Cuando se resuelva definitivamente, sin duda daré mi opinión, pero, por ahora, esperemos a ver qué pasa».
- AFP
Un ambiente tóxico recibe al Manchester City
Aunque Van Dijk mantuvo la mesura en sus declaraciones públicas, los aficionados presentes en el estadio fueron mucho menos comedidos. El Manchester City recibió una acogida increíblemente hostil, al grito de «tramposos» a su llegada al estadio, mientras los seguidores locales dejaban clara su opinión sobre las sospechas financieras que pesan sobre el Etihad Stadium.
La hostilidad se debía a la reciente resolución que concluyó que el City había recurrido a acuerdos comerciales «ficticios» para inflar su situación financiera. Las conclusiones apuntaban a que sus ingresos se habían incrementado artificialmente en más de 900 millones de libras durante un periodo de nueve años, y la sensación de injusticia entre los aficionados rivales ha llegado a un punto crítico. Para el Liverpool, que quedó subcampeón por detrás del City en varias de esas temporadas, el fallo resulta especialmente doloroso. Eso llevó a la exhibición de artículos y banderas con mensajes despectivos en los alrededores del estadio el día del partido.
La integridad deportiva y el baño de realidad del 3-0
Sobre el terreno de juego, los problemas legales parecieron tener poco impacto negativo en el equipo de Enzo Maresca. Los visitantes firmaron una actuación de gran eficacia para desarbolar a un Liverpool que tuvo dificultades para contrarrestar la precisión táctica y los movimientos del City.
El resultado recordó con contundencia que, al margen de las polémicas extradeportivas, la plantilla del City sigue teniendo un nivel de élite. Para el Liverpool, la derrota fue un duro golpe que dificultó sus esfuerzos por recortar distancias con los primeros puestos de la Premier League.
- AFP
La incertidumbre sobre las sanciones de la Premier League sigue presente
La incertidumbre sobre las posibles sanciones sigue planeando sobre la competición. Los entrenadores de toda la liga han expresado su preocupación por el impacto que el veredicto podría tener en la integridad del fútbol inglés a largo plazo. Antes del partido, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, comentó que lo peor de todo este proceso es la falta de claridad sobre las sanciones que se impondrán finalmente. Con posibilidades que van desde multas cuantiosas y deducciones de puntos hasta la retirada de títulos o incluso la expulsión, la liga sigue sumida en un limbo administrativo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias