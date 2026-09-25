Getty Images Sport
Traducido por
Virgil van Dijk elogia el nuevo estilo de presión alta de Xavi mientras Países Bajos frena a la Alemania de Jurgen Klopp en el debut del nuevo seleccionador
Un cambio táctico para Países Bajos
El amanecer de la era Xavi con la selección neerlandesa llegó con una importante sensación de expectación, y las primeras señales apuntan a un cambio radical en la filosofía táctica. Frente a una selección de Alemania dirigida por el legendario exentrenador del Liverpool Klopp, la Oranje mostró un enfoque modernizado que priorizó una defensa proactiva y una presión alta incesante. En declaraciones a los medios tras el empate 1-1, Virgil van Dijk destacó la transición que atraviesa actualmente el equipo mientras se adapta a las exigentes demandas del exentrenador del Barcelona con y sin balón.
Compartió sus primeras impresiones sobre la actuación con NOS Sport, ofreciendo una valoración sincera de cómo el equipo equilibró sus nuevos mecanismos agresivos con la solidez defensiva necesaria para competir contra rivales europeos de primer nivel. «Sí, sin duda. Naturalmente queremos tener el balón y la presión forma naturalmente una parte muy importante de eso. También estás jugando contra un equipo que tiene mucha calidad. Al final, fue un partido sólido por nuestra parte», dijo.
- Getty Images Sport
Dominar la presión alta e intensa
Uno de los rasgos más destacados del plan táctico de Xavi es el énfasis en recuperar la posesión lo más arriba posible sobre el terreno de juego. Esto quedó patente durante todo el duelo con Alemania, donde los delanteros y centrocampistas neerlandeses acosaron con frecuencia a sus rivales para dificultar su salida de balón. Van Dijk reconoció que, aunque el plan está claro, su ejecución sigue siendo un trabajo en progreso.
«Creo que esta noche merecimos al menos un punto. Jugamos bien por momentos, pero en algunos instantes fuimos un poco vulnerables. Si presionamos, todavía podemos mejorar en eso. Después de tres días de trabajo, creo que fue un gran partido», comentó el capitán.
Polémica por el gol anulado
El partido no estuvo exento de momentos de frustración para Países Bajos. Van Dijk remató de cabeza a la red en el minuto 13 tras un saque de esquina, pero el gol fue anulado. Van Dijk consideró increíblemente rigurosa la decisión de penalizar a Brian Brobbey por una supuesta obstrucción sobre el portero alemán Marc-Andre ter Stegen. Van Dijk no ocultó su decepción cuando fue preguntado por la jugada concreta que le privó de un gol contra el equipo del que fuera entrenador de su antiguo club.
"Me pareció que lo anularon con muchísima facilidad. No creo que Brian hiciera absolutamente nada. Estaba ahí de pie, pero no hizo absolutamente nada", se quejó Van Dijk.
- Getty Images Sport
Pilares para el futuro
Aunque un empate amistoso rara vez es motivo de una celebración desmedida, la forma en que Países Bajos plantó cara a la Alemania de Klopp ha infundido una sensación de confianza dentro del grupo. La integración de las ideas de Xavi en una plantilla repleta de talento técnico de alto nivel sugiere que la Oranje podría volver a convertirse en uno de los equipos más emocionantes de Europa. Van Dijk cree que ya se han sentado las bases y que el ambiente positivo tras el pitido final es un ingrediente crucial para su desarrollo continuo.
«Sí, por supuesto. Los resultados ayudan enormemente a la confianza. También confirma lo que hemos hecho en los últimos tres días, pero hay mucho más. Hay una base sobre la que construir», dijo Van Dijk con optimismo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias