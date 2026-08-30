Virgil van Dijk da su veredicto sobre la calidad de Bradley Barcola mientras el Liverpool se acerca a un megatraspaso de 123 millones de libras

El Liverpool se acerca a un sensacional traspaso de tres cifras a medida que el mercado de verano llega a su frenético desenlace. El Liverpool ha identificado a Barcola como la pieza final de su rompecabezas ofensivo, y ya se ha visto al joven francés despidiéndose de la afición parisina. El ritmo de las negociaciones se ha acelerado rápidamente en las últimas 24 horas, y Barcola ya ha llegado para pasar el reconocimiento médico y cerrar los últimos trámites de la operación.

La operación convertirá a Barcola en el segundo jugador más caro de la historia del club de Merseyside, solo por detrás de los 125 millones de libras invertidos en Alexander Isak, mientras se dispone a comprometer su futuro con Anfield con un contrato de cinco años. Aunque la cifra es alta, el consenso dentro del departamento de captación es que el techo de Barcola es lo suficientemente alto como para justificar la inversión.