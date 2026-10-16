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Virgil van Dijk confía en que el «introvertido» Bradley Barcola brille en el Liverpool tras su heroico triplete en la Champions League
Barcola encuentra su ritmo en Linz
El delantero francés firmó una actuación de autoridad el miércoles por la noche, al marcar tres goles para desarbolar al LASK, campeón de Austria. La contundente victoria a domicilio permitió al Liverpool mantener su balance perfecto en Europa esta temporada.
Su espectacular triplete fue reconocido enseguida, ya que Barcola fue nombrado oficialmente Jugador de la Semana de la Champions League. El galardón individual supone un hito importante para el extremo, que llegó a Anfield con un elevado precio de traspaso y, como era de esperar, grandes expectativas sobre su integración en la plantilla.
- Getty Images Sport
Van Dijk desvela sus consejos para el nuevo extremo
Tras el impresionante triunfo europeo, Van Dijk destacó la importancia de este hito para su compañero de equipo, de carácter más reservado. El central neerlandés reconoció la presión que conllevan los fichajes de gran repercusión y recurrió a sus propias experiencias para aconsejarle.
«Es muy importante para Bradley. De por sí, es muy introvertido», dijo el capitán del Liverpool. «No expresa demasiado sus sentimientos, pero todos sabemos que esto le ayudará muchísimo. Ojalá lleguen muchos más tripletes».
Van Dijk subrayó el papel de la plantilla en el desarrollo del atacante. Añadió: «Se trata de crear un entorno en el que pueda expresarse sobre el terreno de juego. Como futbolista, siempre quieres estar ahí, demostrando lo que sabes hacer. Para él, marcar goles es una parte importante de su juego. Lograr un triplete en la Champions League es algo fantástico para él y para nosotros».
Al preguntarle por la presión económica ligada al fichaje de Barcola, Van Dijk le mostró todo su apoyo. «Por supuesto que puedes compartir experiencias. Se trata de ayudarnos mutuamente a triunfar. Estamos juntos en esto», señaló. «Bradley se está adaptando ahora. Le irá perfectamente».
Errores defensivos y preocupación por las lesiones
Mientras el ataque brillaba, la defensa del Liverpool sufrió una desconcentración en los últimos minutos. Van Dijk entró junto a Joe Gomez en el minuto 60, pero ambos vieron cómo su equipo encajaba tres goles en la recta final.
El jugador de 33 años se tomó con humor los errores defensivos, aunque admitió que su entrada en el campo no estaba prevista en absoluto. «Está claro que Joe y yo le pusimos emoción al partido después de entrar en el minuto 60, pero a veces pasan estas cosas», bromeó. «No esperaba entrar para nada. Fue una sorpresa. Todavía me estoy recuperando un poco [después de recibir una patada en la pantorrilla contra el Manchester City.
«Hacía mucho tiempo que no me quedaba sin ser titular en un partido así. Aun así, hice todo lo que pude desde fuera del campo para ayudar al equipo. Fue algo inusual para mí, pero es parte de la vida. Creo que estaré bien para el sábado».
- Branislav Racko
Con la vista puesta en los compromisos nacionales
Pese al golpe sufrido ante el Manchester City, Van Dijk espera estar plenamente recuperado y disponible para el próximo partido del Liverpool, este fin de semana contra el Brentford. Iraola confiará en reforzar su defensa tras el hundimiento en los últimos minutos en Austria, al tiempo que dará rienda suelta a un Barcola lleno de confianza ante los rivales de la liga.
Con su campaña europea perfecta asegurada por ahora, el Liverpool puede volver a centrarse por completo en la liga. La prioridad inmediata el sábado será mostrar solidez defensiva desde el pitido inicial.
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