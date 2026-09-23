Van Dijk admitió que necesitaba claridad y tranquilidad antes de comprometerse a seguir con su carrera internacional. Sin embargo, al hablar sobre su conversación con Xavi, la estrella del Liverpool señaló que no hizo falta mucho para convencerle una vez que se establecieron los parámetros adecuados.

«Obviamente fue una decisión enorme», dijo Van Dijk. «Tenía que sentir la confianza y la combinación de respeto y alegría, y todo lo que quería. Desde el primer segundo fue así, así que la conversación no tuvo que ser tan larga».

Ahora, el defensa está deseando comenzar el siguiente capítulo de su carrera internacional. Añadió: «Fue muy bien, así que tengo muchas ganas de reunirme para los cuatro partidos importantes. Hagamos que los próximos dos años sean, como mínimo, un periodo increíble».



