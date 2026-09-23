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Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, revela por qué rechazó retirarse de Países Bajos tras las «enormes» conversaciones con Xavi
El futuro de Países Bajos, asegurado
El internacional, con 96 partidos, se planteó dejar la selección tras una desastrosa eliminación en el Mundial. Ronald Koeman dejó su cargo después de una sorprendente derrota ante Marruecos en dieciseisavos de final en junio, lo que llevó al central a reflexionar sobre su futuro internacional.
Sin embargo, el nombramiento del exentrenador del Barcelona Xavi como nuevo seleccionador cambió el panorama. Una conversación muy productiva entre ambos convenció al defensa para comprometerse con el próximo ciclo y seguir estando disponible para una convocatoria.
- AFP
Una conversación directa
Van Dijk admitió que necesitaba claridad y tranquilidad antes de comprometerse a seguir con su carrera internacional. Sin embargo, al hablar sobre su conversación con Xavi, la estrella del Liverpool señaló que no hizo falta mucho para convencerle una vez que se establecieron los parámetros adecuados.
«Obviamente fue una decisión enorme», dijo Van Dijk. «Tenía que sentir la confianza y la combinación de respeto y alegría, y todo lo que quería. Desde el primer segundo fue así, así que la conversación no tuvo que ser tan larga».
Ahora, el defensa está deseando comenzar el siguiente capítulo de su carrera internacional. Añadió: «Fue muy bien, así que tengo muchas ganas de reunirme para los cuatro partidos importantes. Hagamos que los próximos dos años sean, como mínimo, un periodo increíble».
Construyendo unos cimientos defensivos
Lejos del escenario internacional, Van Dijk sigue siendo el ancla de una sólida zaga del Liverpool. Los reds lograron recientemente una victoria por 1-0 ante el Bournemouth en la Premier League el domingo, lo que supuso su tercera portería a cero consecutiva en el ámbito nacional. Se trata de algo que no conseguían desde los tres primeros partidos de la campaña 2024-25 de Arne Slot.
El capitán no tardó en dar mérito a todo el equipo por su solidez defensiva. «Las porterías a cero siempre son una buena señal», explicó Van Dijk. «Los de arriba y los centrocampistas hacen el trabajo duro, y es una gran base sobre la que construir».
Van Dijk también destacó su creciente asociación con Jeremy Jacquet, fichaje veraniego de 21 años, y pidió al joven talento que mantenga los pies en el suelo pese a los elogios iniciales. Dijo: «Tiene muchísimo potencial, pero depende de él seguir trabajando duro y mantener la calma. Todavía hay cosas que podemos mejorar, pero se aprende jugando partidos».
- DeFodi Images
Se acerca la prueba de la Nations League
Países Bajos afrontará de inmediato una dura prueba bajo el nuevo liderazgo de Xavi. La Oranje arranca su calendario de la Liga de Naciones de la UEFA el jueves con un duelo de primer nivel ante Alemania, que ahora está dirigida por el exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp.
Para Van Dijk, esto supone una oportunidad única de enfrentarse a su exentrenador en el club sobre el escenario internacional. También sirve como un punto de partida crucial para que la selección neerlandesa se recupere de su decepción en el Mundial y siente las bases de la era Xavi.
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