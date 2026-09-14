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Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, mantendrá una segunda reunión con el nuevo técnico para decidir su futuro en medio de la incertidumbre sobre su contrato en Anfield
Programadas nuevas conversaciones decisivas para la capitana de Países Bajos
Tras una decepcionante campaña en el Mundial que terminó en los dieciseisavos de final, la Federación Neerlandesa ha supervisado un importante cambio en el banquillo. Ronald Koeman ha dejado su puesto, allanando el camino para que el exentrenador del Barcelona Xavi tome las riendas de la selección.
Este relevo ha generado dudas sobre el papel de Van Dijk con su país. Para aclarar la situación, el defensa, internacional en 96 ocasiones, ha iniciado conversaciones con Xavi sobre su lugar en el equipo.
The Athletic informa de que está prevista una reunión formal para las próximas semanas. Ambos ya tuvieron un primer contacto entre semana, cuando el Liverpool se enfrentó al Atlético de Madrid en la Champions League.
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Un defensa desafiante apunta a la Eurocopa 2028
A pesar de haber cumplido 35 años, el baluarte del Liverpool sigue confiando en su capacidad para competir al más alto nivel del fútbol internacional. Tiene la clara ambición de guiar a Países Bajos hacia la próxima Eurocopa.
"Siento que todavía puedo ser valioso e importante para el equipo", afirmó Van Dijk al hablar sobre sus perspectivas internacionales.
El central está totalmente preparado para la posibilidad de que el nuevo entrenador quiera llevar a la selección en una dirección diferente. Sin embargo, espera que su visión encaje con los planes inmediatos de Xavi.
"Si coincidimos en eso, tenemos dos buenos años por delante hasta la Eurocopa de 2028", añadió. "Y si no, ya veremos".
La incertidumbre se extiende a Anfield
La búsqueda de claridad de Van Dijk no se limita al escenario internacional. El veterano defensa ha entrado en los últimos 12 meses de su actual contrato con el Liverpool, lo que genera una sensación de ambigüedad en torno a su futuro en el club.
Los informes apuntan a que los directivos de Anfield no tienen prisa por cerrar una renovación. Se cree que las negociaciones formales para un nuevo contrato se aplazarán hasta el próximo año, lo que obliga al capitán a centrarse estrictamente en su rendimiento sobre el terreno de juego.
Esta doble incertidumbre llega en un complicado periodo de transición para el Liverpool bajo las órdenes de Andoni Iraola. El gigante de la Premier League ha empezado con tropiezos esta temporada, con tres empates en sus cuatro primeros partidos tras un frustrante empate del fin de semana contra el Fulham.
- AFP
La acumulación de partidos cobra cada vez más importancia
Antes de marcharse con su selección, Van Dijk debe ayudar a enderezar el titubeante Liverpool de Iraola en un doble compromiso nacional. El Liverpool recibe al Tottenham en el duelo de la Carabao Cup del martes, seguido de un crucial encuentro de liga el domingo contra el Bournemouth, exequipo de Iraola.
Una vez se detengan los compromisos de clubes, Países Bajos afrontará una exigente ventana internacional de cuatro partidos. La etapa de Xavi comenzará con un destacado estreno en la Nations League contra Alemania, antes de que la selección neerlandesa afronte un doble compromiso ante Serbia y un último partido frente a Grecia.
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