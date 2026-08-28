En el programa oficial del partido previo al choque con el Nottingham Forest, Van Dijk no se mordió la lengua al valorar el rendimiento del Liverpool la pasada temporada. Según informó el Liverpool Echo, el defensa insistió en que el equipo es capaz de lograr mucho más.

El Liverpool busca su primera victoria en casa con Iraola tras el sufrido empate 2-2 del pasado domingo ante el Newcastle United. Escribió: «Queremos ganar, en última instancia. En el Liverpool, ese siempre debe ser el objetivo. No hace falta que os diga que la temporada pasada fue dura, inaceptable en mi opinión. Somos mejores que eso, de hecho mucho mejores, y ahora tenemos que demostrarlo».