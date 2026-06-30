Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Virgil van Dijk afirma, de forma extraña, que el «plan de juego de Holanda funcionó» tras la dura derrota ante Marruecos en el Mundial

V. van Dijk
Holanda
World Cup
Holanda vs Marruecos
Marruecos
Liverpool

El capitán de la selección de los Países Bajos, Virgil van Dijk, sorprendió al afirmar que el «plan de juego del equipo funcionó», pese a su dramática eliminación en los dieciseisavos del Mundial ante Marruecos. El veterano defensa restó importancia a las críticas por el juego excesivamente conservador de su equipo, que les costó la eliminación en los penaltis.

  • La decepción por el penalti persigue a la Oranje

    Holanda desperdició una ventaja en el cierre y cayó ante Marruecos. El gol de Cody Gakpo en el 72’ ilusionó a los de Ronald Koeman, pero el empate de Issa Diop en el descuento forzó la prórroga. Sin reacción y con solo un 17 % de posesión en la prórroga, fallaron tres penaltis y cayeron 3-2 en la tanda.

    • Anuncios
  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El capitán respalda la estrategia defensiva

    Tras el partido, el capitán Van Dijk, de 34 años, declaró a NOS: «Ha sido intenso. Defensivamente estuvimos sólidos; ellos no encontraron espacios. Marcamos un buen gol, pero al final nos presionaron, llegó la prórroga y, en los penaltis, nos eliminaron».

    Van Dijk declaró: «Es muy difícil analizarlo ahora mismo. Ha sido un partido intenso. Creo que nos mostramos sólidos en defensa. No pudieron encontrar a ningún jugador desmarcado entre líneas, así que el plan de juego funcionó, por supuesto. Creo que marcamos un buen gol. Al final, en el tiempo de descuento, nos vimos acorralados. Luego se llegó a la tanda de penaltis y, por desgracia, estamos eliminados».

  • El enfoque pragmático se ha justificado internamente.

    Holanda sorprendió al dejar de lado su esquema habitual y usar cinco defensas por primera vez en 32 partidos. Aunque algunos lo criticaron, Van Dijk lo justificó como una necesidad táctica para las selecciones de élite en el fútbol actual.

    «Si vemos a los grandes equipos del Mundial, todos se repliegan y esperan el momento para presionar. Lo entrenamos dos días y a ratos funcionó. Siempre se puede mejorar, pero ya no sirve de nada», añadió.

    Sobre el golpe anímico de vivir la tanda desde el círculo central, admitió: «Intenso, claro. Entrenas tanto y, al final, te vas a casa».

    En lugar de culpar a quienes fallaron desde los 12 pasos, el capitán cerró filas: «Solo quiero estar con los chicos; es lo único en lo que pienso».

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se prevén graves repercusiones tácticas

    Holanda falló tres penaltis por primera vez desde la Euro 2000 y se enfrenta a un duro análisis interno. Marruecos, en cambio, avanza a octavos y jugará contra Canadá en Houston.

    La amarga eliminación ha sumido al cuerpo técnico en la confusión y Koeman se replantea su futuro.