AFP
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Virgil van Dijk afirma, de forma extraña, que el «plan de juego de Holanda funcionó» tras la dura derrota ante Marruecos en el Mundial
La decepción por el penalti persigue a la Oranje
Holanda desperdició una ventaja en el cierre y cayó ante Marruecos. El gol de Cody Gakpo en el 72’ ilusionó a los de Ronald Koeman, pero el empate de Issa Diop en el descuento forzó la prórroga. Sin reacción y con solo un 17 % de posesión en la prórroga, fallaron tres penaltis y cayeron 3-2 en la tanda.
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El capitán respalda la estrategia defensiva
Tras el partido, el capitán Van Dijk, de 34 años, declaró a NOS: «Ha sido intenso. Defensivamente estuvimos sólidos; ellos no encontraron espacios. Marcamos un buen gol, pero al final nos presionaron, llegó la prórroga y, en los penaltis, nos eliminaron».
Van Dijk declaró: «Es muy difícil analizarlo ahora mismo. Ha sido un partido intenso. Creo que nos mostramos sólidos en defensa. No pudieron encontrar a ningún jugador desmarcado entre líneas, así que el plan de juego funcionó, por supuesto. Creo que marcamos un buen gol. Al final, en el tiempo de descuento, nos vimos acorralados. Luego se llegó a la tanda de penaltis y, por desgracia, estamos eliminados».
El enfoque pragmático se ha justificado internamente.
Holanda sorprendió al dejar de lado su esquema habitual y usar cinco defensas por primera vez en 32 partidos. Aunque algunos lo criticaron, Van Dijk lo justificó como una necesidad táctica para las selecciones de élite en el fútbol actual.
«Si vemos a los grandes equipos del Mundial, todos se repliegan y esperan el momento para presionar. Lo entrenamos dos días y a ratos funcionó. Siempre se puede mejorar, pero ya no sirve de nada», añadió.
Sobre el golpe anímico de vivir la tanda desde el círculo central, admitió: «Intenso, claro. Entrenas tanto y, al final, te vas a casa».
En lugar de culpar a quienes fallaron desde los 12 pasos, el capitán cerró filas: «Solo quiero estar con los chicos; es lo único en lo que pienso».
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Se prevén graves repercusiones tácticas
Holanda falló tres penaltis por primera vez desde la Euro 2000 y se enfrenta a un duro análisis interno. Marruecos, en cambio, avanza a octavos y jugará contra Canadá en Houston.
La amarga eliminación ha sumido al cuerpo técnico en la confusión y Koeman se replantea su futuro.