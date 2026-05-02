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«Viniste a mi casa»: Mohamed Salah revela el importante papel que desempeñó Steven Gerrard en su salida del Liverpool
Cena con una leyenda
En una entrevista con Steven Gerrard en TNT Sports, Mohamed Salah reveló que una cena privada en su casa fue clave en su decisión. El jugador de 33 años, que dejará el Liverpool como agente libre al final de la temporada, agradeció los consejos del ex capitán.
«Sí, ahora estoy contento. Recuerdo esa charla; te lo agradezco. La gente no sabía que viniste a mi casa. ¡Espero que la cena estuviera buena!», le dijo Salah a Gerrard. «Tuvimos una buena conversación, me diste tu opinión y te lo agradezco de verdad».
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Gerrard aconsejó a Salah que se marchara en sus propios términos.
Al parecer, hablaron sobre la importancia del momento oportuno y de una despedida a la altura de su estatus como uno de los mejores jugadores de la historia del club. Salah ha marcado 257 goles con el Liverpool, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt, y quería que su salida fuera digna.
Al mencionar la influencia de Gerrard, Salah añadió: «Me alegro de irme ahora por la puerta grande, como tú me dijiste; me voy en mis términos y eso me satisface. Es hora de irse».
Buenas noticias sobre lesiones para la recta final.
Aunque su salida del club sigue siendo el principal tema de interés para los aficionados, Salah también dio buenas noticias sobre su estado físico. El delantero se perdió el partido contra el Crystal Palace por una lesión en el tendón de la corva, pero afirmó que regresará antes del final de su última temporada en Anfield, con el objetivo de jugar el último partido contra el Brentford en una emotiva despedida.
Al ser consultado sobre su estado físico para el cierre liguero, respondió: «Por supuesto que volveré para el último partido. La lesión mejora y quizá regrese antes». Su regreso animará a los Reds, aunque aún no estará listo para enfrentar al Manchester United.
Un legado asegurado
Aunque renovó hasta 2025, el acuerdo alcanzado el mes pasado le permitió marcharse este verano. Se va tras ganar la Liga de Campeones y dos Premier League, y con 257 goles y 122 asistencias en 440 partidos, asegurando su lugar entre los grandes de Anfield.
Sus 257 goles y 122 asistencias en 440 partidos lo convierten en un referente de la era dorada del Liverpool.