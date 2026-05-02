«Viniste a mi casa»: Mohamed Salah revela el importante papel que desempeñó Steven Gerrard en su salida del Liverpool

En una entrevista con Steven Gerrard en TNT Sports, Mohamed Salah reveló que una cena privada en su casa fue clave en su decisión. El jugador de 33 años, que dejará el Liverpool como agente libre al final de la temporada, agradeció los consejos del ex capitán.

«Sí, ahora estoy contento. Recuerdo esa charla; te lo agradezco. La gente no sabía que viniste a mi casa. ¡Espero que la cena estuviera buena!», le dijo Salah a Gerrard. «Tuvimos una buena conversación, me diste tu opinión y te lo agradezco de verdad».