El astro brasileño declaró en la rueda de prensa previa al partido de mañana que el equipo es consciente de la fuerza del rival, pero que, al mismo tiempo, cuenta con la experiencia suficiente para afrontar este tipo de encuentros, y expresó su esperanza de ofrecer un rendimiento sólido a la altura de la importancia del partido.

Vinícius habló sobre la irregularidad en el rendimiento, afirmando que en el fútbol hay días buenos y otros menos buenos, algo que quedó patente en la derrota ante el Mallorca en La Liga.

Aclaró que el equipo no estaba totalmente concentrado tras el regreso del parón, señalando que la falta de concentración a este nivel significa, sencillamente, perder partidos, un mensaje claro de cara al partido contra el Bayern.