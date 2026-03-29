Vinicius Junior y el Real Madrid reciben un respiro al evitarse una lesión grave, a pesar del revés sufrido por Brasil

La ausencia del jugador de 25 años en el entrenamiento colectivo en Orlando suscitó cierta preocupación, ya que optó por realizar un trabajo de recuperación específico en el gimnasio. Según se informa, el delantero se quejó de fatiga muscular tras el intenso partido amistoso de Brasil contra Francia, lo que hizo temer que pudiera convertirse en la última estrella del Real Madrid en pasar por la enfermería.

Sin embargo, el periodista de COPE Miguel Ángel Díaz ha aportado una actualización positiva sobre la situación, afirmando que «Vinicius está bien» y que «si no juega contra Croacia es por precaución». Se espera que Vinicius esté en condiciones de jugar en el desplazamiento del Madrid a Mallorca el próximo fin de semana. Esta noticia supondrá un gran impulso para el técnico de los blancos, Álvaro Arbeloa, que ya se enfrenta a una plantilla mermada tras otras lesiones de los internacionales.