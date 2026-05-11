Vinicius Junior se burló de la afición del Barcelona recordándoles la Champions League durante la derrota del Real Madrid en el Clásico disputado en el Camp Nou

El último Clásico de la temporada fue complicado para el Real Madrid, que no encontró su ritmo ante un Barcelona dominante. Con la afición local ruidosa, Vinicius fue el principal blanco de silbidos y abucheos cada vez que tocaba el balón en la banda.

El brasileño, que nunca evita el enfrentamiento con la afición rival, respondió de forma no verbal: frente a la grada, mostró un gesto de “uno” con una mano y “cinco” con la otra, recordando los 15 títulos europeos del Madrid frente a los cinco del Barça.



