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Vinicius Junior se burló de la afición del Barcelona recordándoles la Champions League durante la derrota del Real Madrid en el Clásico disputado en el Camp Nou
Vinicius reacciona ante la hostilidad del Camp Nou
El último Clásico de la temporada fue complicado para el Real Madrid, que no encontró su ritmo ante un Barcelona dominante. Con la afición local ruidosa, Vinicius fue el principal blanco de silbidos y abucheos cada vez que tocaba el balón en la banda.
El brasileño, que nunca evita el enfrentamiento con la afición rival, respondió de forma no verbal: frente a la grada, mostró un gesto de “uno” con una mano y “cinco” con la otra, recordando los 15 títulos europeos del Madrid frente a los cinco del Barça.
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Un recordatorio del dominio europeo
Aunque el Barça ya tenía su segundo título liguero, Vinicius recordó que el Madrid es el “Rey de Europa”.
Su gesto añadió más picante a un duelo ya tenso en el Spotify Camp Nou. Así, Vinicius mantuvo su actitud desafiante pese al marcador adverso, recordando el palmarés europeo del club madrileño.
El Barcelona se proclama campeón de La Liga
A pesar de las burlas del 7 madridista, la noche fue blaugrana. La victoria no fue solo un triunfo sobre el rival; fue el golpe final en la lucha por el título.
Hansi Flick ha llevado al Barça a dos Ligas consecutivas, consolidando un dominio que deja al Madrid atrás en la tabla.
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El Real Madrid vuelve a quedar en segundo lugar
Marcus Rashford abrió el marcador con un impresionante lanzamiento de falta a los nueve minutos, y Ferran Torres duplicó la ventaja del Barça poco después, enviando el balón a la escuadra tras una magnífica asistencia de Dani Olmo. El Barça acabó imponiéndose por 2-0, lo que le permite situarse con 14 puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación de La Liga a falta de solo tres jornadas para el final.
El Real Madrid, sin título importante por segundo año, debe hacer autocrítica, y las burlas de Vinicius no empañarán la fiesta azulgrana.