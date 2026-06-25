Vinicius Junior, protagonista en el Mundial con Brasil. ¿Seguirá en el Real Madrid? ¿Qué pasa con su renovación y los rumores de fichajes?

Marcó ante Marruecos, anotó frente a Haití y rozó un hat-trick contra Escocia, anulado por una decisión dudosa del VAR. Hacía tiempo que no se veía a un Vinicius tan decisivo y líder técnico de su equipo. No lo fue en las dos últimas y complicadas temporadas del Real Madrid, que acabaron sin títulos y en las que él también se vio arrastrado a la tormenta. Más bien se le criticó por sus provocaciones, por el racismo sufrido y por el culebrón de su renovación, que volverá a la actualidad tras el Mundial.





Escocia se desmorona y Brasil avanza primero del grupo a los dieciséisavos.