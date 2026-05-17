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Vinicius Junior eclipsó a Kylian Mbappé en su regreso al once del Real Madrid en la ajustada victoria ante el Sevilla
Vinicius marca la diferencia
En un partido que nunca alcanzó un punto álgido, Vinicius marcó el gol decisivo.
En el minuto 15, el brasileño batió al portero desde dentro del área para firmar su gol 22 de la temporada.
Antes, el codo de Mbappé golpeó a un defensa en la cara, lo que provocó protestas de los sevillistas que pedían falta. El árbitro dejó seguir y Vinicius no falló.
A partir de ahí, el Madrid se apoyó en su sólida defensa, rasgo que le mantiene invicto en sus últimos 27 partidos de Liga cuando marca primero.
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El regreso con resultados dispares de Mbappé al once inicial
Mbappé volvió al once titular pocos días después de ser abucheado por su propia afición en la victoria ante el Real Oviedo. El francés mostró destellos de su talento mundial, como un taconazo que casi acabó en asistencia para Aurélien Tchouameni, pero falló en la definición. Su mayor aportación fue desordenar la defensa sevillista con su presencia, lo que facilitó el primer gol a Vinicius.
Creyó ampliar la ventaja tras driblar al portero, pero el asistente anuló el gol por fuera de juego. Falló dos ocasiones claras, no acertó a puerta en cinco intentos, perdió la posesión 15 veces y ganó solo dos de 10 duelos en el suelo, en una actuación que reflejó sus dificultades pese a la victoria madridista.
Courtois se mantiene firme ante la presión de los últimos minutos
A pesar de su mala posición en la tabla, el Sevilla apretó al final para empatar y obligó a Thibaut Courtois a lucirse con varias paradas de alto nivel. El belga evitó el gol de Kike Salas al desviar por encima del larguero un potente disparo en la recta final.
El Sevilla falló en su puntería, pero ya está a salvo del descenso gracias a la victoria del Atlético sobre el Girona, decimoctavo, en el partido anterior.
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El Real Madrid cierra la temporada por todo lo alto
El partido acabó con varios corners consecutivos, pero Courtois mantuvo su portería a cero y dio a los blancos su segunda victoria ligera consecutiva por primera vez desde marzo.
La victoria no modifica la clasificación: el Barcelona ya es campeón tras ganar 2-0 en El Clásico, pero mantiene el orgullo madridista. El equipo queda a 11 puntos del Barça y con el segundo puesto asegurado, por delante del Atlético. Los blancos cerrarán la temporada en casa ante el Athletic de Bilbao el 23 de mayo.