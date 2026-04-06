En una contundente muestra de solidaridad, Vinicius ha dado un paso al frente para apoyar a su homólogo del Clásico. En declaraciones previas al gran partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, se le preguntó al brasileño por los insultos islamófobos dirigidos a Yamal durante el reciente partido amistoso de España contra Egipto en el estadio RCDE. Vinicius, que se ha enfrentado él mismo a numerosas situaciones similares, fue contundente en su respuesta ante este problema cada vez más grave.

«Ocurre muchas veces y esperemos que podamos seguir luchando contra esto», declaró Vinicius a los periodistas. «Es importante que Lamine hable, él puede ayudar a otros. Nosotros somos famosos, tenemos dinero, podemos hacer frente a estas cosas, pero la gente pobre tiene más dificultades que nosotros. Tenemos que estar unidos. No estoy diciendo que España, Alemania o Portugal sean países racistas. Pero hay racistas. Si seguimos luchando juntos, en el futuro los nuevos jugadores podrán dejar de pasar por estas cosas».