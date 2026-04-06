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Vinicius Junior apoya a Lamine Yamal en la lucha conjunta contra el racismo, en la que se unen estrellas del Real Madrid y del Barcelona
Yamal se rebela contra el racismo
La polémica tiene su origen en el reciente partido amistoso entre España y Egipto, tras el cual Yamal condenó los intolerables cánticos antimusulmanes que empañaron el empate sin goles. Durante el partido, se escuchó a parte del público corear «el que no salta es musulmán», un acto que afectó profundamente al extremo de 18 años. A pesar de que los cánticos iban dirigidos en general al equipo visitante, Yamal recurrió a las redes sociales para tachar a los autores de «ignorantes» y «racistas» por utilizar la religión como herramienta de burla.
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Vinicius hace un llamamiento a la unidad tras los insultos de Yamal
En una contundente muestra de solidaridad, Vinicius ha dado un paso al frente para apoyar a su homólogo del Clásico. En declaraciones previas al gran partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, se le preguntó al brasileño por los insultos islamófobos dirigidos a Yamal durante el reciente partido amistoso de España contra Egipto en el estadio RCDE. Vinicius, que se ha enfrentado él mismo a numerosas situaciones similares, fue contundente en su respuesta ante este problema cada vez más grave.
«Ocurre muchas veces y esperemos que podamos seguir luchando contra esto», declaró Vinicius a los periodistas. «Es importante que Lamine hable, él puede ayudar a otros. Nosotros somos famosos, tenemos dinero, podemos hacer frente a estas cosas, pero la gente pobre tiene más dificultades que nosotros. Tenemos que estar unidos. No estoy diciendo que España, Alemania o Portugal sean países racistas. Pero hay racistas. Si seguimos luchando juntos, en el futuro los nuevos jugadores podrán dejar de pasar por estas cosas».
La respuesta jurídica al discurso del odio
Las autoridades se han tomado muy en serio estos hechos, y la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, ha iniciado una investigación oficial sobre el comportamiento «islamófobo y xenófobo» observado durante el parón internacional. Estos episodios han vuelto a poner en el punto de mira a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su capacidad para proteger a los jugadores de este tipo de situaciones.
El propio Vinicius se vio envuelto recientemente en un tenso incidente durante un partido contra el Benfica en el Estadio da Luz. El brasileño denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni alrededor del minuto 50, lo que provocó que el partido se detuviera durante un tiempo. Aunque Prestianni negó posteriormente las acusaciones, alegando que había utilizado insultos típicos argentinos que no tenían carácter racista, el incidente puso aún más de relieve el constante escrutinio y la hostilidad a los que se enfrenta Vinicius sobre el terreno de juego.
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Flick vuelve a Yamal tras el incidente internacional
Antes del reciente partido de La Liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, el entrenador alemán Hans Flick expresó su pleno apoyo a su estrella Lamine Yamal y a su postura sobre la integración, y destacó la necesidad de que la comunidad futbolística se una contra el discurso de odio y promueva la solidaridad.
Durante su rueda de prensa previa al partido, Flick reflexionó sobre las secuelas del reciente parón internacional y afirmó: «Creo que su mensaje fue extremadamente claro. Vivimos y respiramos fútbol cada día, y debemos reforzar los valores de la integración y la solidaridad. Es frustrante que una minoría no lo entienda. Debemos reflexionar y trabajar para mejorar la situación. No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol ni en la vida. Jamás. Todos debemos unirnos y respetarnos mutuamente, independientemente del color de la piel, la religión o el origen».