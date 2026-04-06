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Vinicius Junior admite que «no conectó» con Xabi Alonso en el Real Madrid y defiende su compenetración con Kylian Mbappé
Desconexión directiva en el Bernabéu
Vinicius compareció en la sala de prensa antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Bayern de Múnich y lanzó un mensaje contundente sobre su etapa con Alonso. El delantero de 25 años reflexionó sobre sus 33 partidos con el exentrenador, en los que sumó siete goles y 11 asistencias a pesar de una notable falta de compenetración profesional.
Al referirse a las fricciones y a su crecimiento bajo las órdenes del sustituto de Alonso, Álvaro Arbeloa, Vinicius dijo: «Mi etapa con Xabi fue una experiencia de aprendizaje; he mejorado como persona. No conseguía conectar con él, pero tengo una gran conexión con Arbeloa, y me ha dado mucha confianza, igual que hizo [Carlo] Ancelotti».
Las sustituciones de Alonso solían provocar reacciones tensas por parte del brasileño, quien a menudo mostraba su frustración, especialmente en la victoria del Real ante el Real Madrid en el Clásico de octubre. Añadió: «No fue un momento agradable, y pedí disculpas a todo el mundo. Me gusta jugar todos los partidos y no llegué a jugar ninguno. Más tarde, con la cabeza fría, te das cuenta de que cometiste un error. Soy joven y cada día es una nueva experiencia en la que puedes mejorar».
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Vinicius defiende su «increíble» vínculo con Mbappé
A pesar de las opiniones externas que apuntan a que la presencia conjunta de Vinicius y Mbappé ha alterado el equilibrio táctico del Madrid, el exdelantero del Flamengo se mantiene firme en que su asociación está dando sus frutos. Desestimó las acusaciones de falta de armonía y señaló que su compenetración es un factor clave en la búsqueda del club de la gloria continental.
En respuesta a las críticas que sugieren que el ataque repleto de estrellas carece de equilibrio defensivo, Vinicius añadió: «La gente dice muchas cosas, pero Kylian siempre ha marcado goles y nos ha ayudado. Tenemos que estar compenetrados mañana; tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo. Por supuesto que me molesta, y tenemos que entender lo que quiere el club. No podemos cambiar lo que viene de fuera. Si estamos juntos, hacemos que el equipo sea mejor».
Madurez a través de momentos difíciles
Más allá de su relación con el cuerpo técnico y sus compañeros, Vinicius destacó su evolución personal tras superar etapas de bajo rendimiento y el escrutinio de la afición. Atribuyó su estado físico y mental actual —que, según él, se encuentra ahora en su mejor momento— a su ética de trabajo, tanto en el club como en casa.
Vinicius declaró: «Siempre lo he dado todo por el equipo. No creo que haya pasado nunca tanto tiempo sin marcar goles, como cuando era joven y me faltaba concentración, pero he aprendido de esa última mala racha y los buenos jugadores siempre dan la vuelta a la situación. Ahora estoy muy bien. He pasado por momentos difíciles en los que la afición me abucheaba. Hemos jugado con la selección y es más complicado, pero estoy trabajando duro con el club y en casa para estar al 100 % listo para ayudar al equipo».
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Una noche europea memorable contra el Bayern
El Madrid se enfrenta ahora a una prueba decisiva para la temporada, ya que recibirá al Bayern en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones el 7 de abril. La estrategia táctica de Arbeloa será objeto de un intenso escrutinio antes de que ambos equipos se enfrenten de nuevo en el decisivo partido de vuelta en el Allianz Arena ocho días después. Vinicius debe demostrar que su compenetración con Mbappé puede dar resultados en el escenario más importante para acallar el debate actual sobre la estabilidad general de la plantilla.