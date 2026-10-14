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«¡Vinicius Jr va a resurgir!»: Jose Mourinho confía en que la estrella del Real Madrid recupere su versión más letal tras el drama de la tarjeta roja en el Bernabéu
Un inicio lento de la temporada
Mourinho insiste en que solo es cuestión de tiempo que Vinicius recupere su mejor nivel. El delantero brasileño atraviesa un periodo complicado en la capital española.
En su novena temporada en el Madrid, al atacante le está costando encontrar su ritmo habitual de cara a portería. Esta temporada suma solo un gol y tres asistencias en nueve partidos.
Pese a este bajón inicial en su producción ofensiva, su entrenador no está en absoluto preocupado. Mourinho expresó públicamente su confianza inquebrantable en el talentoso delantero durante una entrevista reciente.
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Mourinho confía en que el brasileño salga más fuerte
En declaraciones a TNT Sports, Mourinho descartó con seguridad cualquier preocupación a largo plazo por el estado de forma actual del extremo. Está firmemente convencido de que el rendimiento del astro sudamericano dará pronto un vuelco importante.
«Va a resurgir», afirmó Mourinho con claridad cuando le preguntaron por las dificultades de su delantero. «Solo es cuestión de cuándo».
Encontrar el momento oportuno para golpear
El entrenador se mostró especialmente alentado por la reciente entrada del jugador en la ajustada victoria del Madrid por 1-0 en casa ante el Villarreal. Consideró que el apasionado público local fue clave para levantarle el ánimo. Vinicius había sido titular en el partido anterior, que terminó con una frustrante derrota por 2-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid. Tras esa derrota, Mourinho decidió proteger a su estrella dejándolo en el banquillo para el encuentro contra el Villarreal.
«Después del partido anterior, decidí adoptar un enfoque diferente: protegerlo un poco y darle entrada cuando el partido necesitara a un jugador como Vini», explicó Mourinho. «Creo que salió bien: el público, que en ocasiones había mostrado su desaprobación, se volcó con él en cuanto empezó a calentar.
»Creo que ese fue un punto de inflexión crucial para él. Pareció que algo cambió en su interior, que recuperó la alegría y recordó la clase de jugador que realmente es».
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Una insólita tarjeta roja frena el impulso creciente
Aunque Vinicius se mostró muy activo tras salir del banquillo contra el Villarreal, su tarde acabó marcada por una gran frustración. Marcó un gol, pero el árbitro lo anuló rápidamente.
El colegiado anuló el tanto al advertir que Vinicius había tirado del pelo a un jugador del Villarreal durante la jugada. Como consecuencia, el delantero, visiblemente frustrado, vio la tarjeta roja directa por esa insólita infracción.
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