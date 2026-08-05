A pesar del ruido ensordecedor en torno a un posible movimiento bomba al norte de Londres, Vinicius se ha reincorporado oficialmente a sus compañeros en la capital española. El jugador de 26 años fue visto regresando a la ciudad deportiva de Valdebebas para someterse a pruebas médicas antes de saltar al campo de entrenamiento. Aunque su presencia en las instalaciones de entrenamiento podría interpretarse como un golpe para el Arsenal, el futbolista aprovechó su primera aparición ante los medios de la pretemporada para hablar de su relación con el nuevo técnico, Jose Mourinho.

En declaraciones a Real Madrid TV, el extremo reveló que ya ha mantenido conversaciones productivas con el técnico portugués sobre su papel para la campaña 2026-27. «Muy bien, conociendo al nuevo entrenador, a los nuevos jugadores y trabajando muy duro en los entrenamientos», dijo. «Quiere que sea exactamente como siempre he sido: feliz, positivo y jugando mi propio estilo de fútbol».