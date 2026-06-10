«¡Vinicius Jr. puede traer a casa el Mundial!» - Raphinha confía en sí mismo o en su compañero del Real Madrid para conseguir el sexto título de Brasil

Brasil ha fallado en conseguir su sexto título mundial en las últimas cinco Copas. La presión crece: solo superó cuartos una vez desde 2002, y ahora el plantel lo nota.

Con Neymar aún sin estar en forma de cara al torneo, recaerá sobre jugadores como Vinicius y Raphinha marcar la diferencia en los partidos importantes si la selección sudamericana quiere llegar hasta el final esta vez.

Aunque son rivales de club, Raphinha, del Barcelona, cree que Vinicius, del Real Madrid, está listo para brillar pese a la difícil temporada de su equipo. El Madrid no ganó títulos en la 2025-26, aunque su estrella marcó 22 goles en 53 partidos.

«Vini es joven, pero con su experiencia y sus logros puede decidir un partido del Mundial y traer el sexto título; yo también puedo», afirmó Raphinha.