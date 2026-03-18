Getty Images
Traducido por
Vinicius Jr. explica que su celebración «llorosa» fue una respuesta a las burlas de la afición del Manchester City tras perder el Balón de Oro frente a Rodri. La estrella del Real Madrid derrota a los hombres de Pep Guardiola en la Liga de Campeones
El Etihad volvió a quedarse en silencio
El partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones reavivó la rivalidad entre el Madrid y el City. Con una ventaja de 3-0 tras el partido de ida, el Madrid sentenció la eliminatoria en el minuto 22 gracias a Vinicius Jr. Tras una jugada caótica en la que Bernardo Silva fue expulsado por una mano deliberada sobre la línea de gol, el internacional brasileño se encargó de transformar el penalti resultante. Su celebración posterior —en la que primero hizo callar al público y luego imitó un gesto de llanto— provocó inmediatamente la indignación entre la afición local. Fue una noche histórica para el delantero, que ya ha participado en ocho goles contra el City, un récord solo superado por Lionel Messi (9) en la historia de la competición.
- Getty Images Sport
Aclarar las cosas
Tras el partido, Vinicius se apresuró a aclarar que sus acciones no se debían a una falta de respeto generalizada, sino que eran una respuesta concreta al trato que recibió durante la anterior visita del Madrid a Mánchester. «La última vez que vinimos aquí, los aficionados del Manchester City se burlaban de mí», explicó el delantero, refiriéndose a las pancartas que se burlaban de su segundo puesto, por detrás de Rodri, en el Balón de Oro de 2024. «No estaba faltando al respeto a los aficionados del City, sino que era una forma de demostrarles lo que valgo».
Una rivalidad marcada por enfrentamientos individuales
La tensión entre estos dos pesos pesados europeos ha traspasado las fronteras de las estrategias tácticas para convertirse en algo profundamente personal. La interacción entre Vinicius y la afición del City pone de manifiesto cómo los resultados del Balón de Oro 2024 siguen resonando en la Liga de Campeones. Si bien la victoria de Rodri fue un motivo de orgullo para la mitad azul de Mánchester, sigue siendo una espina clavada para la directiva del Madrid, que, como es bien sabido, boicoteó el evento. La actuación certera de Vinicius —que le llevó a provocar una tarjeta roja y a marcar el gol decisivo en el global— sirvió para recordar su estatus como uno de los mejores jugadores decisivos del mundo, independientemente de los galardones individuales.
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, declaró: «Es difícil cuando vas perdiendo 4-0 y juegas con 10 contra 11. Pero lo dimos todo.
Tenemos un equipo extraordinario y un grupo de jugadores extraordinario. El futuro es prometedor. Es un pequeño aprendizaje, pero debería haber sido 11 contra 11. Pero nunca se sabe. Quizás hubiéramos perdido 6-0, pero es un hecho».
Añadió: «El lunes [tras la final de la Carabao Cup] esperamos despertarnos y que sea un día soleado. No es crucial, es un partido de fútbol, vamos a intentar ganar con una buena actuación.
«Nos enfrentaremos al mejor equipo de Inglaterra hasta ahora, el mejor equipo de Europa, porque fíjate en sus resultados en la fase de grupos: quedaron primeros y solo han perdido tres o cuatro partidos en toda la temporada. Les plantaremos cara y tendremos que ver cómo nos desenvolvemos frente a ellos».
También defendió el estado de forma del equipo, añadiendo: «Dentro de una o dos semanas jugaremos contra ellos en la Premier League y es un buen espejo para ver qué tenemos que hacer para llegar a su nivel. Tengo la suficiente experiencia para saber que un partido de fútbol no es la mayor de las alegrías ni que una derrota sea el fin del mundo; solo es un partido.
«Al final, los resultados no han sido buenos, salvo contra el Newcastle, pero tengo la sensación de que somos un equipo extraordinario con muchas, muchas, muchas cosas buenas que me encantan.
«Todavía no estamos completos, nos falta concentración en ciertos momentos y en algunas áreas, tenemos que ser más precisos, pero mi sensación es que es cuestión de tiempo».
- Getty
La lucha por el título se reanuda ahora
Tras imponerse por un marcador global de 5-1 al City, el Madrid es el equipo a batir en los cuartos de final de la Liga de Campeones. A falta de 10 jornadas para el final de La Liga, el equipo de Álvaro Arbeloa se encuentra a cuatro puntos del líder, el Barcelona. En la recta final de la temporada, Vini debe mantener su estado de forma explosivo, que parece funcionar a la perfección en los partidos europeos de alto riesgo.
Anuncios