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¡Vinicius Jr., comprometido! La estrella del Real Madrid y Virginia Fonseca muestran anillos a juego tras un año de relación
Una revelación en las redes sociales de la pareja poderosa de Madrid
La noticia saltó cuando Virginia acudió a su cuenta de Instagram para compartir una foto definitiva de la pareja junta. En la publicación, tanto la delantera del Real Madrid como la famosa creadora de contenido aparecen luciendo anillos a juego en sus dedos. Fonseca aclaró la imagen al explicar que, tras un año de relación, ahora llevan oficialmente anillos de compromiso, una señal de un compromiso a largo plazo entre las dos estrellas brasileñas.
Fonseca, que saltó a la fama a través de su canal de YouTube y ha reunido a más de 35 millones de seguidores, se ha convertido en una presencia habitual en el Santiago Bernabéu. En concreto, estuvo presente este sábado en el estadio Santiago Bernabéu para ver cómo el Real Madrid lograba una convincente victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano.
El compromiso marca un punto álgido en una relación que con frecuencia ha acaparado titulares, especialmente porque la influencer ha integrado a su numeroso entorno y a sus tres hijos, Maria Alice, Maria Flor y Jose Leonardo, en la vida doméstica de la jugadora en Madrid.
- AFP
Equilibrar el estrellato y el fútbol de alta exigencia
Mientras su vida personal atraviesa un gran momento, Vinicius ha tenido que lidiar sobre el césped con un complicado inicio de la presente temporada. El brasileño se ha mostrado notablemente sincero sobre su bajón de productividad y recientemente admitió en redes sociales que necesita mejorar su puntería de cara a gol. El delantero publicó un mensaje en Instagram en el que afirmaba: «Los goles volverán... No puedo seguir fallando tanto».
La intensa atención sobre su estilo de vida ha provocado algunas críticas por parte de sectores de la afición, preocupados por su concentración. Han surgido informaciones de que la mansión del jugador se ha convertido en un centro de operaciones para las actividades de grabación de Fonseca y su amplio equipo de apoyo, que incluye niñeras y socios empresariales.
Según algunos vídeos virales, incluso ha habido momentos en los que Virginia estaba grabando uno de sus vídeos a altas horas de la noche mientras el jugador intentaba descansar para el entrenamiento de la mañana siguiente.
Una presencia pública en la capital española
La pareja no ha rehuido las cámaras y ha aparecido con frecuencia en grandes eventos por todo Madrid. Recientemente causó revuelo cuando asistió junta al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, recorriendo el paddock de la mano.
Su aparición en la carrera no estuvo exenta de polémica, ya que, según se informó, la elección de vestuario de Fonseca, un atrevido top negro y unos pantalones multicolor, provocó críticas por un posible incumplimiento de las normas de protocolo del evento. Aun así, la pareja siguió siendo el centro de atención y saludó a varios pilotos, entre ellos Max Verstappen y Gabriel Bortoleto, antes del inicio de la carrera.
- Reprodução/Instagram
Superar las dificultades del pasado para un futuro brillante
El camino hasta este compromiso no siempre ha sido fácil. La pareja atravesó un periodo tormentoso en 2025, marcado por varias rupturas y reconciliaciones. Los rumores de una separación definitiva circularon durante meses antes de que finalmente decidieran comprometerse al inicio de la presente temporada.
Al mudarse a la casa de la estrella del Real Madrid con todo su círculo, Fonseca ha fusionado de hecho sus dos mundos, convirtiendo la residencia en una base para su marca de cuidado de la piel y sus diversos proyectos en el mundo del entretenimiento.
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