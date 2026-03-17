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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Vinicius Jr., celebración polémica contra el Manchester City: «¡Llorad, llorad!»

Gol y celebración polémica en el polémico inicio del partido entre el Real Madrid y el Manchester City de la Liga de Campeones

El Manchester City y el Real Madrid se han convertido ya en rivales de primer nivel, gracias a los numerosos y memorables enfrentamientos que han protagonizado ambos equipos en la Liga de Campeones, y la edición 2025/2026 de la competición no será una excepción. 

Tras el 3-0 de la ida de los octavos de final conseguido por los Merengues en casa, en el Santiago Bernabéu (hat-trick de Valverde), los Citizens buscaban la hazaña en el Etihad Stadium en una vuelta que, sin embargo, ya había sido decidida por Vinicius Jr. 

En el minuto 22 del partido, de hecho, el brasileño se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro con la jugada que provocó el penalti y la expulsión de Bernardo Silva, con el gol desde el punto de penalti (que había fallado en el partido de ida) y con una celebración polémica que pasará a los anales.

  • LA ACCIÓN DEL GOL

    En el minuto 22 de la primera parte del partido en el Etihad, Vinicius se lanzó en profundidad en una jugada con una posición de fuera de juego dudosa al inicio y, tras recortar hacia la derecha una vez dentro del área, remató con efecto hacia el segundo palo, acertando en la portería. El balón rebota en la espalda de Donnarumma y sigue en juego; Brahim Díaz recupera el balón suelto y lo centra hacia el segundo palo, donde Vinicius vuelve a ser protagonista con un disparo de primera que se dirige al primer palo. Allí, sin embargo, está Bernardo Silva, quien, con las manos a la espalda, se ve tentado a estirar el codo para salvar el resultado.  

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  • LA POLÉMICA Y EL RIGOR

    Inmediatamente, Vinicius protestó ante el árbitro reclamando una mano de Bernardo Silva, lo que provocó la reacción de los aficionados del Manchester City, que enseguida lo acribillaron a silbidos e insultos. La jugada se detiene por una posición de fuera de juego inicial del brasileño señalada por el asistente, que, sin embargo, no se confirma en el VAR y, en consecuencia, el árbitro convoca a Vinicius a la revisión en el terreno de juego por la intervención del capitán del City. Decisión final: penalti y expulsión, con Vinicius lanzando desde el punto de penalti.

  • GOL Y CELEBRACIÓN POLÉMICA

    Esta vez, Vinicius no se deja hipnotizar por Donnarumma y adelanta al Real Madrid, con lo que el marcador global pasa a ser momentáneamente de 4-0, pero es la celebración del brasileño lo que da que hablar: inmediatamente después de marcar, Vinicius se lleva el dedo a la boca, haciendo callar a todo el Etihad Stadium. Luego se dirige hacia la bandera de córner, quedándose de pie como si quisiera atraer sobre sí las miradas de todo el estadio. Y, por último, se lleva los puños cerrados a la altura de los ojos imitando el gesto de «¡llorad, llorad!». Una celebración que ya está dando la vuelta a la red.

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