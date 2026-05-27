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Vinicius Jr. afirma que Lamine Yamal «podría ganar el Mundial él solo» con la selección española, en un elogio especial al delantero del Barcelona
Dejando a un lado la feroz rivalidad
A pesar de la intensa rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, Vinicius elogió a Yamal. En una entrevista con Caze TV, el delantero de 25 años dejó de lado las lealtades de club y lo elogió: «España tiene a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles en la cancha. Podría ganar un Mundial él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas una entrada».
- AFP
En plena forma con el club y la selección
Yamal quedó segundo en el Balón de Oro 2025 tras un periodo dominante. En 151 partidos con el Barcelona marcó 49 goles y dio 52 asistencias. Esta temporada sumó 24 goles y 18 asistencias en 45 encuentros. Con tres títulos de Liga, ya ha jugado 25 partidos con España, marcando seis goles desde su debut en septiembre de 2023 y contribuyendo a la Eurocopa 2024. Ahora se recupera de una lesión para llegar en óptimas condiciones al próximo torneo veraniego con la selección.
Excelencia constante en la escena internacional
A pesar de las recientes dificultades del Madrid en la liga nacional, Vinicius sigue siendo una fuerza formidable. El ganador del premio al Mejor Jugador Masculino de la FIFA 2024 ha disputado 375 partidos con el club madrileño, marcando 128 goles y dando 100 asistencias. En la temporada 2025-26 anotó 22 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos. Con dos Champions y tres Ligas, será el referente ofensivo de su selección.
- (C)Getty Images
Preparándonos para el Mundial
Tras una temporada intensa, ambas superestrellas se centran en la preparación para el Mundial. España jugará contra Irak y Perú antes de debutar en el Grupo H el 15 de junio ante Cabo Verde, y luego enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay. Antes, Brasil jugará amistosos contra Panamá y Egipto y debutará en el Grupo C ante Marruecos el 13 de junio. Luego se medirá con Haití y Escocia, con la mira puesta en avanzar en la competición.