A pesar de la intensa rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, Vinicius elogió a Yamal. En una entrevista con Caze TV, el delantero de 25 años dejó de lado las lealtades de club y lo elogió: «España tiene a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles en la cancha. Podría ganar un Mundial él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas una entrada».