«Vinicius era una opción interesante para el Barça, hablamos con su familia y sus representantes, y de hecho llegamos a un acuerdo de principio», afirmó Bartomeu. El plan era firmar un contrato con el entonces joven de 17 años del Flamengo de Río de Janeiro, que entraría en vigor cuando cumpliera 18.

Sin embargo, el Real Madrid se adelantó y lo fichó. Desde entonces, Vinicius se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo y ha ganado tres Ligas y dos Champions.

«Probablemente el Madrid hizo una oferta mejor que el Barça», admitió Bartomeu. El propio Vinicius reconoció que el Barcelona ofrecía más dinero, pero que, a su juicio, el Real Madrid garantizaba mejores perspectivas deportivas.



