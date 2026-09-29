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Vincenzo Montella rechaza las peticiones de dimisión después de que Turquía sufriera una dura derrota ante Italia
Montella aborda la hostilidad en Bursa
El ambiente en el Timsah Arena de Bursa se volvió tóxico cuando Turquía cayó en una decepcionante derrota a manos de Italia. Con los visitantes disparándose hasta una ventaja de tres goles antes de la media hora, los aficionados locales, frustrados, empezaron a corear que el seleccionador dimitiera. La protesta, muy sonora, contrastó de forma evidente con el reciente optimismo que rodeaba a la selección nacional, pero el técnico italiano sigue firme en su compromiso con el proyecto pese a la creciente presión desde la grada.
Al responder a las peticiones de su salida durante sus obligaciones posteriores al partido, Montella se mostró desafiante sobre su posición. "¿Dimisión? No estoy pensando en irme en absoluto. Siento el apoyo de los chicos y ni siquiera me imaginé marcharme cuando tuve propuestas interesantes. Hemos llegado hasta aquí juntos y estoy motivado para continuar", declaró el entrenador a Sky Sport Italia.
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Defendiendo a la plantilla ante la reacción de los aficionados
No solo el seleccionador sufrió la ira de la afición turca; varios jugadores fueron señalados por las críticas, incluido el guardameta Altay Bayindir. Montella admitió que fue difícil presenciar los insultos dirigidos a sus jugadores, especialmente por los progresos que ha hecho el equipo en los últimos años. También pidió a los aficionados que mantengan la perspectiva y la humildad, en lugar de reaccionar únicamente a las emociones de un mal resultado ante una oposición de primer nivel.
«¿Los pitos? Los dirigidos a Altay por el error me dolieron. Todos necesitamos ser un poco más humildes: yo, el equipo y el entorno. Entiendo los estados de ánimo, pero es importante no dejarse llevar. No me falta equilibrio. Y estoy orgulloso de la reacción del equipo pese a que el público estaba en su contra», comentó Montella. Además, reforzó su postura de protección hacia el grupo al añadir: «Estos chicos no se lo merecen por lo que han mostrado en los últimos tres años».
Analizando una desastrosa primera parte
La actuación de Turquía en los compases iniciales estuvo plagada de errores y de falta de disciplina táctica, lo que permitió a Italia tomar el control total del partido. Montella señaló el desgaste físico y mental del calendario internacional moderno como un factor principal del lento arranque. La incapacidad para mantener la intensidad durante dos partidos en tres días sigue siendo un obstáculo importante para su equipo en desarrollo, mientras intenta recortar distancias con las grandes selecciones de Europa.
Ofreciendo una valoración sincera de los fallos técnicos, Montella señaló: "Deberíamos olvidar la primera media hora. Jugar cada tres días a este nivel requiere un hábito que no tenemos. Es una cuestión de recuperación, tanto mental como física. Ellos fueron superiores en su planteamiento, pero nosotros no corrimos de manera coordinada y perdimos la confianza".
- AFP
Siguen las dificultades en la Liga de Naciones
El 4-1 pone de relieve una preocupación creciente sobre la solidez defensiva de Turquía cuando se enfrenta a rivales de alto nivel. Mientras Italia celebró una victoria contundente que mantiene su impulso en el grupo, Turquía debe ahora hacer autocrítica para abordar por qué fue superada con tanta facilidad en Bursa. El resultado deja a Montella con mucho trabajo táctico por hacer antes de la próxima jornada, en su intento por recuperar la confianza de una afición cada vez más impaciente. Con la clasificación de la Nations League cada vez menos favorable, los próximos partidos serán cruciales para que Montella acalle a sus críticos y demuestre que su equipo puede competir a este elevado nivel del fútbol internacional.
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