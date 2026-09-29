¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
cm grafica montella
Traducido por

Vincenzo Montella, en el punto de mira, los aficionados: «Dimite». Él: «Sigo, hace tres años estábamos en la Liga C»

Turquía vs Italia
Turquía
Italia
UEFA Nations League A

En el punto de mira. Según los aficionados turcos, Vincenzo Montella es el responsable del mal momento de Turquía, derrotada en su debut contra Francia y ayer contra Italia. En Bursa, los seguidores locales pidieron a gritos la dimisión del ex del Milan y la Fiorentina, que en rueda de prensa descartó esa posibilidad: "No tengo ninguna intención de dimitir. Creo en el trabajo realizado, me he quedado incluso cuando recibí ofertas importantes. Tengo confianza en los jugadores, juntos hemos llegado hasta aquí".

  • DE LA LEGA C A LA LEGA A

    "Hace tres años, este equipo estaba en la Liga C, luego conmigo ganamos la Liga B. Hoy estamos en la Liga A. Está claro que el nivel ha subido. Jugar cada tres días contra estos rivales es complicado. Antes del partido, leí las valoraciones de las selecciones: Italia 840 millones de euros, Turquía 417 millones de euros. Los periódicos daban la impresión de que nos esperaba un partido fácil. Les dije a mis jugadores que no sería fácil."


  • ENFOQUE EQUIVOCADO

    "Tenemos que decirlo: nuestro planteamiento del partido, sobre todo en la primera parte, no ha estado a la altura del nivel de los rivales. No estamos acostumbrados a jugar un partido cada tres días. Nos hemos merecido los silbidos y las protestas en la primera parte. ¡Esto me molesta! Hemos empezado mejor después del 3-1, ¡y luego nos han anulado un gol! Intento mantener la calma cuando analizo los partidos. Pero, en general, no tenemos la costumbre de jugar partidos de este nivel cada tres días."

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
UEFA Nations League A
Belgium crest
Belgium
BEL
Turquía crest
Turquía
TUR
UEFA Nations League A
Francia crest
Francia
FRA
Italia crest
Italia
ITA