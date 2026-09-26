Vincenzo Montella elogia la actuación «increíble» de Turquía pese a la derrota ante Francia

Turquía sufrió una ajustada y frustrante derrota por 1-0 ante Francia en su último encuentro de la UEFA Nations League. Kylian Mbappe marcó el único gol del partido al culminar una asistencia de Michael Olise para romper el empate. El partido de alto perfil no estuvo exento de contratiempos. El delantero del Real Madrid se vio obligado más tarde a abandonar el terreno de juego por una preocupante lesión de rodilla.

A pesar del decepcionante resultado final, el seleccionador de Turquía, Montella, deshizo en elogios hacia sus jugadores. El técnico italiano consideró que su equipo ofreció una actuación sólida que mereció un desenlace mucho mejor.