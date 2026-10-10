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Vincenzo Montella, despedido por Turquía tras un horrible desplome en la Nations League
Un final brutal para el técnico italiano
A pesar de un inicio prometedor de su etapa en septiembre de 2023, el exdelantero de la Roma no fue capaz de frenar un acusado bajón en el rendimiento que dejó al equipo anclado en el fondo de su grupo. El anuncio llega después de un periodo especialmente doloroso para la selección, que incluyó dos derrotas ante Italia, una derrota por 3-0 a domicilio contra Bélgica y una derrota por 1-0 en casa a manos de Francia. Estos resultados obligaron a actuar a los responsables de la federación, que consideraron necesario un cambio antes de la próxima ventana internacional.
En un breve comunicado oficial difundido a través de las redes sociales, el organismo rector dejó clara su decisión ante la opinión pública. «Se decidió no continuar con el Sr. Vincenzo Montella como seleccionador nacional», anunció la TFF en su sitio web oficial.
- AFP
De héroe a villano
El técnico de 52 años, que anteriormente tuvo etapas en los banquillos de la Fiorentina, el AC Milan y el Sevilla, se había ganado inicialmente a la afición turca al llevar al país hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Sin embargo, ese crédito se evaporó rápidamente, ya que el equipo tuvo problemas para encontrar regularidad.
La presión sobre Montella iba en aumento mucho antes de que comenzaran las dificultades en la Nations League, en gran parte debido a una decepcionante actuación en el Mundial de 2026. Aunque Turquía logró una victoria ante uno de los coanfitriones, Estados Unidos, en su último partido de la fase de grupos, no fue suficiente para salvar su torneo. Se ganó la indeseada distinción de convertirse en el primer país eliminado de la competición, un resultado que muchos consideraron un fracaso importante dado el talento disponible en la plantilla.
Defender lo indefendible en la derrota
Antes de su destitución, Montella intentó mantenerse desafiante, al sostener que su plantilla seguía mostrando señales de progreso pese a la acumulación de derrotas. Señaló la calidad técnica del rival como una razón principal de los malos resultados. «¿Frustración? No sé si frustración es el término adecuado, desde luego hicimos un buen partido. Jugamos de tú a tú y quizá incluso hicimos un poco más. Encajamos tres goles únicamente por acciones puntuales, y no es la primera vez. Como entrenador, estoy satisfecho con la actitud y la personalidad de los chicos», dijo tras la derrota contra Italia en Bolonia.
Montella también destacó las enormes diferencias económicas entre su plantilla y las grandes potencias europeas consolidadas. Sugirió que la profundidad de banquillo de selecciones como Italia dificultaba que Turquía pudiera competir durante 90 minutos. «Si miro los cambios de Italia, con Calafiori, Esposito y Tonali, probablemente entró al campo un valor total de 350 millones. En este sentido no creo que sea culpa de nadie, y menos aún de mis jugadores, que dieron la talla, tanto táctica como técnicamente, ante un equipo de este nivel», afirmó.
- AFP
El camino que le espera a Turquía
Con Montella ya fuera, la federación turca debe actuar con rapidez para encontrar un sustituto antes de que se reanude el parón internacional en noviembre. El equipo tiene previsto recibir a Bélgica el 12 de noviembre antes de un complicado viaje para medirse a Francia apenas tres días después. Estos partidos serán cruciales para que el nuevo seleccionador recupere parte del orgullo y la estabilidad de una selección que ha perdido el rumbo en los últimos meses.
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