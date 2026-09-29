En el punto de mira. Según los aficionados turcos, Vincenzo Montella es el responsable del mal momento de Turquía, derrotada en su debut contra Francia y ayer contra Italia. En Bursa, los seguidores locales pidieron a gritos la dimisión del ex del Milan y la Fiorentina, que en rueda de prensa descartó esa posibilidad: "No tengo ninguna intención de dimitir. Creo en el trabajo realizado, me quedé incluso cuando recibí ofertas importantes. Tengo confianza en los jugadores, juntos hemos llegado hasta aquí".
Vincenzo Montella, bajo acusación; los aficionados: «Dimite». Él: «Sigo, hace tres años estábamos en la Liga C»
DE LA SERIE C A LA SERIE A
"Hace tres años, este equipo estaba en la Liga C, luego conmigo ganamos la Liga B. Hoy estamos en la Liga A. Está claro que el nivel ha subido. Jugar cada tres días contra estos rivales es complicado. Antes del partido, he leído las valoraciones de las selecciones: Italia 840 millones de euros, Turquía 417 millones de euros. Los periódicos daban la impresión de que nos esperaba un partido fácil. Les dije a mis jugadores que no sería fácil."
ENFOQUE EQUIVOCADO
"Tenemos que decirlo: nuestro planteamiento del partido, sobre todo en la primera parte, no ha estado a la altura del nivel de los rivales. No estamos acostumbrados a jugar un partido cada tres días. Nos hemos merecido los silbidos y las protestas en la primera parte. ¡Eso me molesta! Hemos empezado mejor después del 3-1, ¡y luego nos han anulado un gol! Intento mantener la calma cuando analizo los partidos. Pero, en general, no tenemos la costumbre de jugar partidos de este nivel cada tres días."
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