Vincenzo Montella, bajo acusación; los aficionados: «Dimite». Él: «Sigo, hace tres años estábamos en la Liga C»

"Tenemos que decirlo: nuestro planteamiento del partido, sobre todo en la primera parte, no ha estado a la altura del nivel de los rivales. No estamos acostumbrados a jugar un partido cada tres días. Nos hemos merecido los silbidos y las protestas en la primera parte. ¡Eso me molesta! Hemos empezado mejor después del 3-1, ¡y luego nos han anulado un gol! Intento mantener la calma cuando analizo los partidos. Pero, en general, no tenemos la costumbre de jugar partidos de este nivel cada tres días."