El partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y PSG empezó con tensión fuera del campo. Según el medio francés Football365, el club alemán impidió que sus rivales se alojaran en el hotel de Múnich elegido. El equipo de Luis Enrique tenía previsto alojarse en el Infinity Hotel, de cuatro estrellas, situado en Unterschleissheim, a unos 15 minutos del Allianz Arena. Sin embargo, el Bayern reservó el hotel en exclusiva para sí mismo de cara al partido de vuelta del miércoles.