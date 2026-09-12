La situación alcanzó su punto álgido durante los últimos días del mercado, cuando varios clubes exploraron la posibilidad de fichar al defensa. El Fulham, de la Premier League, abrió conversaciones directas con el Bayern por un posible movimiento el último día de mercado, pero la operación no llegó a materializarse antes de que se cerrara la ventana inglesa. Según se informó, el Fulham había centrado su atención en el francés después de encontrarse con complicaciones en otras operaciones para reforzar la defensa, aunque las exigencias financieras y estructurales del acuerdo resultaron demasiado elevadas como para superarlas en las últimas horas del mercado.

Además, una lucrativa vía de escape hacia Oriente Medio también se desvaneció al pasar la fecha límite de la Saudi Pro League. Según las informaciones, el traspaso de Boey a Arabia Saudí se vino abajo pese a que se entendía que el jugador estaba abierto al cambio en principio. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ya había confirmado anteriormente que el club había sido transparente sobre la situación del jugador, pero, al no llegar ninguna oferta formal que alcanzara su valoración, el defensa sigue teniendo contrato en Múnich hasta 2028. Esto deja al francés ante una pelea por minutos con jugadores como Stanisic y Laimer.