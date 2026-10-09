Un panel regulador independiente declaró recientemente al Manchester City culpable de 114 infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. La resolución acusó al club de utilizar un sistema de financiación encubierto y contratos «ficticios» para reducir artificialmente los costes en más de 900 millones de libras.

El City mantiene su inocencia y ha presentado de inmediato un recurso contra el veredicto. Sin embargo, el club se enfrenta actualmente a una serie de posibles castigos severos. Entre las sanciones sobre las que se especula figuran fuertes multas, deducciones de puntos, el descenso inmediato de la Premier League o la retirada retroactiva de títulos.

Si el panel decide borrar los títulos del pasado, Kompany podría perder las cuatro Premier League que conquistó durante su brillante etapa en Mánchester. La leyenda del club acumuló 360 apariciones con el Manchester City antes de marcharse en 2019.



