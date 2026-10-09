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Vincent Kompany, técnico del Bayern de Múnich, rompe su silencio sobre el veredicto de los cargos financieros contra el Manchester City mientras el ex capitán se enfrenta a perder títulos
El City, declarado culpable en la investigación financiera
Un panel regulador independiente declaró recientemente al Manchester City culpable de 114 infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. La resolución acusó al club de utilizar un sistema de financiación encubierto y contratos «ficticios» para reducir artificialmente los costes en más de 900 millones de libras.
El City mantiene su inocencia y ha presentado de inmediato un recurso contra el veredicto. Sin embargo, el club se enfrenta actualmente a una serie de posibles castigos severos. Entre las sanciones sobre las que se especula figuran fuertes multas, deducciones de puntos, el descenso inmediato de la Premier League o la retirada retroactiva de títulos.
Si el panel decide borrar los títulos del pasado, Kompany podría perder las cuatro Premier League que conquistó durante su brillante etapa en Mánchester. La leyenda del club acumuló 360 apariciones con el Manchester City antes de marcharse en 2019.
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Kompany mantiene el foco del Bayern
A pesar de la amenaza que se cierne sobre su legado personal, Kompany evitó entrar en la polémica. En la previa del viaje del Bayern de Múnich a Augsburgo del sábado, el entrenador insistió en que su atención sigue centrada por completo en sus actuales funciones en Alemania.
"Solo estoy pensando en mi trabajo en el FC Bayern", declaró Kompany durante su rueda de prensa previa al partido. "Tenemos partidos importantes por delante, y eso lleva mucho tiempo. No hay mucho tiempo para pensar en otras cosas".
Al referirse a su historia con el club inglés, Kompany recordó con cariño su etapa como jugador, pero restó importancia a la batalla legal en curso. Añadió: "Para mí es simple: jugué 11 años en el club, y me encantó mi etapa allí. Estoy orgulloso de todo lo que logramos como equipo. Todo lo demás ahora mismo no forma parte de mi realidad, porque estoy aquí, en el FC Bayern".
Piden a la actual plantilla que se mantenga unida
Mientras Kompany se distancia de las consecuencias, figuras dentro de la actual estructura del City intentan aislarse del ruido. El entrenador Enzo Maresca ha pedido a su plantilla que se mantenga al margen de la turbulencia extradeportiva, insistiendo en que el vestuario está tranquilo y confía plenamente en la jerarquía del club.
«Entendemos el ruido, pero para nosotros el foco está solo en lo que podemos controlar, y solo podemos controlar la parte futbolística», explicó Maresca. El italiano señaló que los jugadores están de un ánimo fantástico, ya que actualmente lideran la liga.
El delantero Erling Haaland se sumó al llamamiento de su entrenador a la unidad. El atacante noruego expresó su profunda conexión con el club y pidió a la afición que permanezca unida. «Tenemos que mantenernos juntos y ser positivos», dijo Haaland. «Pase lo que pase en la vida, siempre tenemos que sonreír. Hay que ser positivos, mirar hacia delante, intentar ganar partidos de fútbol y disfrutar de la situación».
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Se avecina una gran prueba en Anfield
El Manchester City debe centrar ahora toda su atención exclusivamente en el terreno de juego mientras prepara un crucial duelo de la Premier League contra el Liverpool el domingo. Maresca insiste en que su plantilla está enormemente ilusionada con el viaje a Anfield, consciente de que debe ofrecer una gran actuación para afianzar su posición en lo más alto.
Mientras el proceso de apelación seguirá su curso entre bambalinas, la prioridad inmediata del City es mantener su altísimo nivel sobre el césped. Haaland y sus compañeros tratarán de demostrar que la inédita controversia extradeportiva no ha descarrilado sus ambiciones.
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