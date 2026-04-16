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Vincent Kompany se pierde la semifinal de la Liga de Campeones contra el PSG tras ser sancionado como entrenador del Bayern Múnich por el caos en el partido ante el Real Madrid
Suspensión de Kompany
A pesar de la victoria 4-3 en la vuelta, que les dio el pase con un global de 6-4, la noche del belga terminó con un sabor agridulce. El técnico del Bayern, Kompany, vio la amarilla en el 43’ por protestar airadamente una acción en la que Antonio Rüdiger no fue sancionado por un posible falta sobre Josip Stanisic.
Fue su tercera amarilla en la presente edición europea, por lo que, según el reglamento de la UEFA, deberá cumplir un partido de suspensión. Así, el ex capitán del Manchester City seguirá desde la grada el duelo de semifinales contra el PSG. Un golpe duro para el gigante alemán, que perderá la dirección táctica de su líder en el momento clave de la temporada.
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Caos en el Allianz Arena
El partido de cuartos de final se definió en los últimos minutos, marcados por el dramatismo y la pérdida de compostura de los visitantes. Tras el pitido final, Jude Bellingham se vio rodeado por jugadores del Real Madrid que persiguieron al árbitro Vincic. El equipo español mostró su frustración por varias decisiones clave, incluida la expulsión de Eduardo Camavinga. Además, Arda Güler, autor de un doblete que ilusionó con la remontada, fue expulsado directamente por protestar tras el pitido final.
Kane alimenta los rumores de un triplete
Mientras el entrenador cumple su sanción, el delantero estrella Harry Kane se centra en cerrar la temporada de forma histórica. El capitán de Inglaterra alcanzó los 50 goles en la victoria y cree que el impulso de haber derrotado al campeón puede llevar al Bayern al triplete. «Derrotar al Madrid en la fase final de la Liga de Campeones da confianza», declaró Kane a TNT Sports tras el partido.
«Llevamos todo el año hablando de esto, de estar en esta fase y de seguir en todas las competiciones... es el momento de dar un paso adelante. Sentimos que podemos ganar a cualquiera cuando estamos a nuestro máximo nivel y lo necesitaremos en la siguiente ronda porque el PSG es uno de los mejores equipos de Europa», añadió.
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El camino hacia el PSG
El Bayern sufrió para llegar a semifinales: en un encuentro de altibajos marcaron Pavlovic, Kane, Díaz y Olise. El equipo remontó el 3-2 del descanso tras la expulsión de Camavinga, aunque la baja de Kompany en la ida complicará la preparación.
En la Bundesliga, el título podría definirse este fin de semana ante el Stuttgart, y luego llegará la semifinal de la DFB-Pokal contra el Bayer Leverkusen; pero la Champions League es el gran objetivo. El Bayern deberá mostrar la misma resistencia que ante el Madrid si quiere eliminar al PSG sin su técnico en el banquillo.