Kompany no quiere dejar nada al azar mientras el Bayern se prepara para un desafío poco habitual en Noruega. El equipo alemán suele realizar su último entrenamiento en Sabener Strase antes de viajar para disputar sus partidos fuera de casa, pero el terreno de juego sintético de Stavanger ha obligado a cambiar el protocolo. Para que sus jugadores se acostumbren al bote y al tacto de la superficie, Kompany programó un vuelo temprano el lunes que les permitiera entrenarse en el campo donde se disputará el partido.

El técnico belga explicó por qué era necesario cambiar la rutina y señaló que él tampoco tiene experiencia con esa superficie. «En mis 20 años de carrera nunca he jugado sobre césped artificial. Si los jugadores tienen que hacerlo por primera vez, quizá sea mejor que entrenemos allí una vez para hacernos una idea, por ejemplo, de qué tipo de botas hay que llevar. Yo mismo no tengo la respuesta. Y preferiría no descubrirlo el día del partido, sino un día antes. Creo que es la decisión correcta para tener algo más de información antes del encuentro», declaró, según recoge Bild.