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Vincent Kompany se niega a poner el césped artificial como excusa antes de una complicada eliminatoria de la Champions League contra el Viking
Kompany se prepara para adentrarse en terreno desconocido
Kompany no quiere dejar nada al azar mientras el Bayern se prepara para un desafío poco habitual en Noruega. El equipo alemán suele realizar su último entrenamiento en Sabener Strase antes de viajar para disputar sus partidos fuera de casa, pero el terreno de juego sintético de Stavanger ha obligado a cambiar el protocolo. Para que sus jugadores se acostumbren al bote y al tacto de la superficie, Kompany programó un vuelo temprano el lunes que les permitiera entrenarse en el campo donde se disputará el partido.
El técnico belga explicó por qué era necesario cambiar la rutina y señaló que él tampoco tiene experiencia con esa superficie. «En mis 20 años de carrera nunca he jugado sobre césped artificial. Si los jugadores tienen que hacerlo por primera vez, quizá sea mejor que entrenemos allí una vez para hacernos una idea, por ejemplo, de qué tipo de botas hay que llevar. Yo mismo no tengo la respuesta. Y preferiría no descubrirlo el día del partido, sino un día antes. Creo que es la decisión correcta para tener algo más de información antes del encuentro», declaró, según recoge Bild.
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Dificultades históricas y fortaleza mental
La historia del Bayern sobre superficies sintéticas sirve de advertencia para la actual plantilla. En 2006, el club se enfrentó al Spartak de Moscú en un campo similar, en un partido que dejó furioso a Felix Magath, entonces entrenador del equipo. Magath calificó las condiciones de «alteración de la competición» después de que su equipo no pasara del empate 2:2 en Rusia. Kompany está decidido a evitar que sus jugadores utilicen el entorno como excusa si las cosas no salen como esperan.
El entrenador exige una mentalidad resistente independientemente de los factores externos en Noruega. «Nuestra actitud es importante: con viento, lluvia o sol, ya sea en América, en Carolina con 45 grados, o en el campo del Viking con 5 grados bajo cero y césped artificial, para mí es lo mismo. ¡Quiero que seamos el Bayern en todas partes, vayamos donde vayamos!», afirmó Kompany.
Kimmich sigue siendo optimista pese al cambio de superficie
Para muchos integrantes de la plantilla del Bayern, esta será su primera experiencia en un partido oficial sobre una superficie no natural como profesionales. El pivote Joshua Kimmich admitió que hace mucho tiempo que no juega en un campo así, ya que se encontró con ellos sobre todo durante sus años de formación. Sin embargo, confía en que la calidad de la tecnología actual permita jugar al fútbol a un alto nivel.
«Sinceramente, hace mucho tiempo que no juego sobre césped artificial. Es diferente. Creo que los campos de césped artificial han mejorado en los últimos años. Ya no son como los de mi juventud, al menos eso espero. Entonces eran campos de césped artificial muy corto, como uno de hockey. Así que dejaré que me sorprenda lo que nos espera. Pero supongo que también se puede jugar muy bien al fútbol sobre césped artificial», señaló Kimmich.
- AFP
Altercados nocturnos en el hotel del equipo
Los preparativos se vieron alterados durante la noche por una distracción inoportuna: aficionados locales intentaron interrumpir el descanso de los jugadores. Según informa Bild, se lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel Radisson Blu Atlantic, donde se aloja el equipo. Al parecer, duraron unos dos minutos durante la madrugada del martes. Es una táctica que los aficionados locales suelen emplear para cansar a los equipos visitantes antes de grandes partidos europeos.
No es la primera vez que el Bayern se enfrenta a este tipo de maniobras: ya tuvo que lidiar con episodios similares durante anteriores desplazamientos a Róterdam. Ahora, la plantilla deberá demostrar que puede superar tanto la superficie de juego desconocida como la interrupción del sueño para sumar tres puntos vitales en su campaña europea.
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