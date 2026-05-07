Vincent Kompany se muestra furioso por las «ridículas» decisiones de mano que provocaron la eliminación del Bayern de la Liga de Campeones

El Bayern de Múnich cayó en semifinales de la Liga de Campeones tras un 1-1 en un partido tenso y marcado por decisiones polémicas. Con un puesto en la final contra el Arsenal en juego, el equipo alemán protestó airadamente lo que consideró claras oportunidades negadas.

El momento más debatido llegó cuando un despeje de Vitinha golpeó el brazo extendido de su compañero Joao Neves dentro del área del PSG. A pesar de la protesta del Bayern, el árbitro Joao Pinheiro no pitó penalti. La norma evita sanciones por mano si el balón llega tras un disparo cercano de un compañero y no hay gol directo. Un trago amargo para el Bayern, más aún tras el penalti dudoso que concedieron en la ida.