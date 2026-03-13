Getty Images Sport
Vincent Kompany recurre al tercer portero, ya que el Bayern de Múnich se niega a arriesgarse con Manuel Neuer tras la conmoción cerebral de Jonas Urbig
Una lesión en la pantorrilla y una conmoción cerebral dejan al Bayern con pocos recursos en la portería
Mientras se preparan para una racha de partidos que definirá la temporada, el gigante bávaro se enfrenta a un importante dilema a la hora de elegir la alineación. Neuer ha sufrido una segunda rotura de fibras musculares en la pantorrilla izquierda en cuestión de semanas, una lesión que se produjo inicialmente durante la victoria por 4-1 sobre el Borussia Mönchengladbach. Aunque, según las informaciones, el jugador de 39 años se sometió el jueves a una rehabilitación individual en el gimnasio, aún no ha vuelto a pisar el césped. La situación se agravó durante la goleada del Bayern por 6-1 al Atalanta en la Liga de Campeones; aunque la victoria fue contundente, el sustituto de Neuer, Urbig, sufrió una conmoción cerebral al final del partido. En consecuencia, Ulreich ha sido ascendido al once inicial para el futuro inmediato.
Kompany confirma que Ulreich será titular y pide paciencia
Durante la rueda de prensa previa al partido del viernes, Kompany dejó claro que no va a jugársela con la forma física de su capitán. Kompany insistió en que no van a correr ningún riesgo con Neuer, y añadió que el Bayern «no quiere presionarle».
En cuanto a la decisión de alinear a Ulreich contra el Leverkusen, el entrenador expresó su plena confianza en el veterano: «Una personalidad estable, con mucha experiencia. No hay presión para Ulle. Siempre lo ha hecho bien en los entrenamientos. No se trata de Ulle, sino del rendimiento del equipo».
«Ni siquiera dudamos, ni por un segundo. Sabemos que lo hará tan bien como los otros dos», afirmó el director deportivo Max Eberl.
Dar prioridad a la parte decisiva de la temporada
La decisión de dar descanso a Neuer es una medida estratégica calculada por parte de la directiva del Bayern para garantizar que el veterano esté totalmente disponible para el exigente calendario de abril. Al darle descanso ahora, el club espera evitar una tercera recaída de la lesión en la pantorrilla que podría dejarlo fuera de los cuartos de final de la Liga de Campeones en abril, así como de la semifinal de la Copa DFB contra el Leverkusen a finales de ese mismo mes. Por ahora, la atención se centra en Ulreich, que no es ajeno a los focos.
Ulreich se enfrenta a una dura prueba contra el Leverkusen
Ulreich se verá en el punto de mira en uno de los partidos más importantes de la temporada, cuando el Bayern reciba al Leverkusen el sábado. Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, la prioridad es superar esta difícil racha sin que la moral del equipo ni la clasificación en la liga se vean más afectadas. Tras el partido contra el Leverkusen, se espera que Ulreich siga bajo los palos para el partido de vuelta contra el Atalanta y la visita del Union Berlin. El cuerpo técnico aprovechará entonces el parón internacional de dos semanas para asegurarse de que Neuer esté listo para el calendario de alta intensidad que le espera al club en abril.
