Vincent Kompany estaba indignado: el penalti a favor del PSG ante el FC Bayern fue correcto

En el minuto 33, Joao Neves cabeceó un córner y marcó el 2-1 para el PSG. Antes, Desire Doué había disparado al poste del Múnich. El árbitro suizo Sandro Schärer pensó que Jonathan Tah había desviado el balón, aunque quizá no fuera así.

Kompany lo admitió: a velocidad normal era casi imposible de valorar por la extraña trayectoria del disparo, y ni siquiera la repetición a cámara lenta aclara del todo la acción. Luego, Joao Neves quedó libre por error de Jamal Musiala y cabeceó sin marca para dar la ventaja al París, evidenciando la debilidad del Bayern en balón parado.

Quizá por eso, tras el espectacular 4-5 que mantiene viva la final para el FCB, Kompany se mostró más molesto por otra jugada justo antes del descanso: un centro de Dembélé golpeó en el brazo ligeramente extendido de Davies, que instantes antes había cruzado las manos a la espalda.