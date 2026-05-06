Ballack perdió los estribos después. Por un lado, porque Kane parecía estar a la misma altura que Nuno Mendes; por otro, porque el VAR podría haber intervenido en una jugada decisiva si hubiera habido fuera de juego.

«El árbitro pita antes de que el juez de línea levante la bandera. No puede hacerlo. Es un error enorme. Los árbitros deben dejar que siga el juego. ¿Por qué lo pita? Va solo hacia la portería. Lo que pase después es otra cosa, pero no puede pitarlo. ¡Esto no puede pasar a este nivel!», protestó Ballack.

En el 29, Pinheiro volvió a fallar: Nuno Mendes, ya amonestado, detuvo un contraataque con la mano, pero el árbitro no lo expulsó y, en cambio, señaló una inexistente mano de Laimer en la jugada anterior. Sin embargo, el austriaco probablemente había tocado el balón con el abdomen y el muslo, por lo que habría sido una decisión errónea que privó al FCB de jugar con superioridad numérica durante al menos 60 minutos. «En plena jugada, yo también habría pensado que simplemente le toco el cuerpo, que quiero pasarle el balón y él lo despeja claramente con la mano», declaró Laimer después en DAZN.

«El árbitro vuelve a intervenir en este maravilloso partido y altera el equilibrio. El Bayern se ha visto claramente perjudicado», declaró Sami Khedira en DAZN.